De Hilux is de enige pick-up die Toyota in Nederland levert, maar in het internationale leveringsgamma zijn veel meer Toyota's met open laadbak te vinden. Zo leveren de Japanners in de Verenigde Staten de gigantische Tundra en hebben ze daar ook de hier onbekende Tacoma in het aanbod. Zelfs van de inmiddels 40 jaar oude en onlangs opgefriste Land Cruiser J70 bestaat een variant met een laadbak. Maar er is meer! In thuisland Japan levert Toyota de Pixis Truck, een op de Daihatsu Hijet-gebaseerde minuscule Kei-car met een open laadbakje. Wat er mist? Een compacte goedkope pick-up tussen die Pixis en de Hilux, maar die lijkt er te komen!

De Indonesische tak van Toyota geeft met deze nieuwe Rangga Concept een heel duidelijke vooruitblik op zo'n nieuwe compacte pick-up. De Rangga Concept is overduidelijk de concretere versie van de eind vorig jaar getoonde IMV 0 Concept. Net als die IMV 0 Concept is de Rangga compact en moet hij bovenal goedkoop in aanschaf en in gebruik zijn. Toyota heeft daarmee vooral de Aziatische markten in het vizier. Die productieversie gaat er komen, zo zegt Toyota. De Rangga moet uiteindelijk - in ieder geval in Indonesië - 'invulling geven aan verschillende zakelijke behoeften'.

De Rangga ontleent zijn naam van een variant van de Kijang uit 1997. De Kijang-modellijn startte eveneens met een kleine rudimentaire pick-up. Om extra aandacht op de Rangga Concept te vestigen start Toyota een Digital Modification Competition. Dat is een ontwerpwedstrijd waarbij het mensen vraagt om zelf achter de digitale tekentafel een speciale versie van het pick-upje te maken. Toyota schotel zelf al een hele reeks voorbeelden voor. We zien tot koffiekraampje en brandweerwagen omgetoverde Rangga's en zelfs een heel stel varianten die zo weggereden lijken uit een Fast & Furious-meting bij de plaatselijke McDonald's.