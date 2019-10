Toyota Raize in beeld

In Japan zijn de eerste afbeeldingen opgedoken van de Raize, een nieuwe compacte cross-over van Toyota die in ieder geval in thuisland Japan in de verkoop gaat. De Raize is een op een haar na 4 meter lange hoogpotige met een bescheiden krachtbron, een geblazen driepitter met een inhoud van 1,0-liter. De wielbasis van de Raize bedraagt 2,53 meter.

Die machine geeft de Raize een vermogen van 98 pk en 140 Nm, kracht die via een handgeschakelde vijfbak of middels een CVT-transmissie een weg naar de voorwielen vindt. Een vierwielaangedreven versie komt waarschijnlijk ook beschikbaar. De Raize maakt zoals alle nieuwe producten van Toyota gebruik van een variant van het modulaire TNGA-platform.

Komt het ontwerp van de Raize je enigszins bekend voor? Dat valt eenvoudig te verklaren. De Raize is namelijk het Toyota-broertje van een nieuwe cross-over van Daihatsu. Tijdens de Tokyo Motor Show liet Daihatsu zijn nieuwkomer al zien, maar weigerde er officieel beeldmateriaal van vrij te geven en ook een modelnaam plakte de fabrikant er nog niet op. Daihatsu noemt zijn versie, het origineel dus, 'Rocky' en daarmee stoft het merk een bekende modelnaam af. De koets van de Raize, en dus van de nieuwe Rocky, is afgeleid van dat van de DN Trec, een studiemodel dat in 2017 in Japan werd gepresenteerd (foto 3 en 4).

Rocky

In Europa verkocht Daihatsu tussen 1988 en 2003 (!) een terreinauto met die naam. Hoewel die op een ladderchassis geplaatste 4x4 in veel markten Rocky werd genoemd, ging de auto in onder meer het thuisland als Rugger door het leven en werd her en der modelnaam Fourtrak toegepast. De offroader die Daihatsu in Europa naast de Rocky verkocht als Feroza, heette elders juist weer Rocky (F300) of Sportrak. Zijn we er nog? De verwarring wordt nog groter door de door Bertone verkochte Freeclimber. Daarover lees je hier meer.