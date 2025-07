In bedrijfswagenland zijn dik aangeklede Vito's, Caddy's en Transporters bepaald geen zeldzaamheid. Geregeld komen ze je links – of misschien wel rechts – voorbij tijdens hun schijnbaar vaak gehaaste jacht op een nieuwe klus of rit naar een klant. Toyota is niet op zijn achterhoofd gevallen en ziet dat er in busjesland markt is voor stoer aangeklede werkpaarden. Voor de Proace Worker – het bestelbroertje van de Proace Verso – heeft Toyota een optiepakket bedacht dat aan de vraag naar praktische dikdoenerij voldoet: het Stealth Pack.

Het Stealth Pack is een optiepakket dat een uitgebreide reeks zwarte details naar de Proace Worker brengt. De Proace Worker met Stealth Pack heeft zwarte accenten in de grille, matzwarte striping op de zijkant, heuse glaslookpanelen, een dakspoiler, matzwarte sidebars en zelfs zwarte Toyota-logo's. Achter de wielen houden zich koperkleurige remklauwen schuil. Het interieur van de ProAce Worker met Stealth Pack is voorzien van met leer en alcantara bekleed meubilair, compleet met in contrasterend stikselwerk aangebrachte Stealth-logo's.

Het nieuwe optiepakket is beschikbaar voor alle varianten van de Toyota Proace Worker, dus zowel voor de 'normale' Proace Worker als voor de langere Proace Worker Long en de Proace Worker met dubbele cabine, ongeacht de gekozen aandrijflijn. De Proace is er immers met dieselmotoren en met een elektrische aandrijflijn.

Het sinistere feestje kost €2.895 en is beschikbaar voor zowel nieuwe als reeds geleverde Toyota's Proace Worker.