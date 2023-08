Toyota Prius (2023) - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Het zal je niet ontgaan zijn: de Toyota Prius is terug. Veel meer vorm-voor-functie dan ooit en (op de Nederlandse markt) alleen als plug-in hybride, maar nog altijd stevig geënt op efficiëntie. Voor vanaf €44.695 staat de maar liefst 223 pk sterke Prius op de prijslijst en vandaag zoeken we uit wat je voor precies dat bedrag krijgt.

Toyota Prius 2.0 Plug-in Hybrid Dynamic, €44.695

Het was november 2022 toen Toyota vriend en vijand verraste met zijn nieuwe Toyota Prius. De kenmerkende algehele vorm is er nog, maar de wat vreemde lichtunits gingen verloren en de geenszins op snelheid gerichte aandrijflijn (in Nederland) evengoed. De nieuwe is meer lifestyle dan ooit: met bijdetijdse lichtunits vóór (boven het dim- en grootlicht geplaatste dagrijverlichting) en achter (een lichtbalk), proporties die meer dynamiek uitstralen door een vlakkere voorruit en visueel rankere zijruitpartij en een altijd 223 pk sterke aandrijflijn, moet de nieuwe Prius Plug-in Hybrid niet alleen wat betreft looks, maar ook wat betreft prestaties een contrast scheppen met het verleden.

Nu de Prius alleen nog als plug-in leverbaar is, spreekt hij hoe dan ook een andere kopersgroep aan. De vorige was er naast als plug-in ook nog als full-hybrid. Nu suggereert de vorm van de Prius nog steeds een focus op efficiëntie, maar om de daarvoor benodigde 'druppelvorm' ook dynamisch te laten ogen, werden er concessies gedaan op ruimtegebied. Zo is de nieuwe Toyota Prius door een gebrek aan hoofdruimte achterin en een zeker niet overbemeten achterbak veel minder geschikt voor de Uber-chauffeurs onder ons.

Als gezinsauto zal het nieuwe model evenmin veelvuldig de showroom verlaten. Voor bijvoorbeeld een kinderwagen is het ruimteaanbod niet geschikt en voor puberende slungels aan het andere eind van het spectrum der leven-met-thuiswonende-kinderen ook niet. Wie en hoeveel mensen dan wel warmlopen voor de nieuwe Toyota Prius? Dat moeten de registratiecijfers en gebruikerservaringen de komende jaren uitwijzen. Het blitse uiterlijk van de vijfde generatie Prius zal in ieder geval niet vaak een argument vormen om hem te laten staan.

Basisuitvoering oogt vanbuiten niet karig

Ook niet als het om de basisuitvoering gaat. De nieuwe Prius is in drie uitvoeringen te bestellen, waarbij de 'Dynamic' de instapper is. Erboven staan de 'Executive' en de 'Solar Edition' voor respectievelijk €47.195 en €53.595. Beide 'luxere' uitvoeringen zijn gemakkelijk van de Dynamic te onderscheiden, aangezien beide altijd op 19-inch lichtmetaal staan. De Dynamic rolt op 17-inch aluminium wielen met 'sierdeksels'. Wel doppen dus, maar geen staal - een trucje van Tesla. Ook rondom de wielen onderscheidt de Dynamic zich, want het is de enige Prius-uitvoering die 'basic' plastic wielkastranden heeft. Bij de duurdere uitvoeringen zijn ze glanzend zwart gespoten.

De Dynamic heeft wel standaard privacyglass. Het middelste gedeelte van de lichtbalk achter kan bij de Dynamic niet oplichten (bij duurdere versies wel), de strak uitgevoerde dagrijverlichting aan de voorkant is wél van de partij. De enige meerprijsvrije kleur is 'Orion Blue', de knalgele introductiekleur kost €995 extra. Een 'premium metallic' felrode of parelmoer witte lak kan ook, voor €1.395 extra.

Interieur

Binnenin de Toyota Prius word je er evenmin continu aan herinnerd dat je voor de basisuitvoering bent gegaan, want erg basis is het niet. In tegendeel. Je vindt er weliswaar geen luxe lederen bekleding of opvallend chic afgewerkte panelen, maar een uit de kluiten gewassen infotainmentscherm, met verschillende materialen afgewerkt dashboard en keurige stoelbekleding met een contrasterend biesje zijn altijd aanwezig. Zelfs een ledstripje sfeerverlichting mag er gewoon zijn; het binnenste van de meest luxe en net geen €9.000 duurdere uitvoering (de Solar Edition) toont - behoudens de bekleding - zelfs geen verschillen.

Ook als het gaat om functionaliteit zit alles wat je in de basis-Prius maar zou kunnen verwachten erop: ledverlichting en parkeersensoren rondom, verwarmbare buitenspiegels, een elektrisch en achtvoudig verstelbare bestuurdersstoel, stoelverwarming vóór, een achteruitrijcamera, dodehoekmonitor, climatecontrol (twee zones), keyless entry, adaptive cruisecontrol: allemaal aanwezig. Ook zijn meerdere usb-c-poorten altijd van de partij, al heb je ze voor Apple CarPlay en Android Auto niet nodig. Die zijn beide draadloos uitgevoerd.

Het infotainmentsysteem - met een 12,3-inch scherm - dat zijn geluiden via zes speakers het interieur in stuurt is eveneens standaard, net als een digitaal instrumentarium. Verder kun je de basis-Prius voorafgaand aan een rit het interieur laten voorverwarmen of -koelen, zit er 'gewoon' een navigatiefunctie op en vind je altijd een 230 volt-aansluiting in de kofferbak - handig bij het uitzuigen, of voor een goedkoop bakkie koffie onderweg. Ook allerhande actieve rijhulp- en veiligheidssystemen zijn standaard: er zit een active lane keeping-assist, vermoeidheids- en verkeersbordherkenning en noodremsysteem op.

Toyota Prius: de duurdere uitvoeringen

De duurdere uitvoeringen hebben eigenlijk slechts 'echte extra's' te bieden. De Executive biedt tegen een meerprijs van €2.500 vooral uiterlijkheden in de vorm van een ledstrip achterop, 19-inch wielen, als knipperlicht fungerende led-dagrijverlichting vóór en de genoemde glanzend zwart gespoten bumper- en wielkastdelen. Ook biedt die variant een verwarmbaar stuurwiel, elektrisch bedienbare achterklep en een adaptief grootlicht.

De Solar Edition krijgt daarbovenop standaard de gele lak, zonnecollectoren in het dak, synthetisch lederen bekleding, stoelventilatie, achterbankverwarming, een geheugenfunctie voor de stand van de bestuurdersstoel en uitgebreidere parkeerhulp, maar kost nog eens €6.400 extra. Kortom: op wat uiterlijkheden na laat de basisuitvoering vrijwel niets te wensen over, waardoor een back to basics-Prius voor velen al ruim voldoende zal zijn.