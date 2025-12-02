Ga naar de inhoud
Toyota presenteert niet één maar twee nieuwe supercars

Samen met Lexus?

Toyota Lexus supercar teaser
Toyota Lexus supercar teaserToyota GR GTToyota GR GTToyota GR GTToyota GR GT
Joas van Wingerden

Toyota slingerde onlangs een teaser de wereld in van een nieuwe supercar. Wat blijkt: er is er nóg eentje. Waarschijnlijk is dat een Lexus. Met Sinterklaas gaat het doek eraf.

Komende vrijdag, 5 december dus, is het tijd voor pakjesavond én voor de onthulling van maar liefst twee sportieve auto's van de Toyota Motor Corporation. We zeggen bewust niet 'van Toyota', want het lijkt erop dat één van de twee een Lexus is. De Toyota staat op een nieuwe teaserfoto op de voorgrond en heet Toyota GR GT, op de achtergrond zien we een andere auto met een lichtsignatuur die meer bij Lexus past.

Toyota GR GT

Toyota GR GT teaser

Het ligt al langer in de lijn der verwachting dat op één basis twee supercars verschijnen van de twee merken. De grote vraag is nu nog even hoe de verdeling precies uitpakt. Het zou kunnen dat de Toyota puur voor circuitgebruik is en de Lexus een homologatieauto voor op de openbare weg, maar waarschijnlijker is nu dat zowel de Toyota als Lexus straatlegaal worden en van één van de twee een circuitversie onthuld wordt. Er staat namelijk op de achtergrond nog een derde auto en we vermoeden dat dat die raceversie is. Voor zover we nu kunnen zien, dient de Toyota GR GT daarbij als basis.

Supercars & Sportscars

