Toyota presenteert GRMN-versie Mark X

De Mark X is een in de basis achterwielaangedreven sedan, waarvan de huidige generatie in 2009 werd gepresenteerd. Het model, dat aanvankelijk ook in China werd gebouwd, wordt tegenwoordig alleen nog in Japan geproduceerd en is alleen leverbaar met V6-motoren. In 2012 ging de auto onder het mes en van die gefacelifte variant werd eind 2014 een GRMN-versie gepresenteerd. Die tot 100 stuks gelimiteerde serie krijgt nu opvolging. Tijdens de Tokyo Auto Salon laat Toyota weer een Mark X GRMN zien en ook deze nieuwe serie is gelimiteerd.

In plaats van 100 stuks gaat Toyota nu 350 exemplaren van de Mark X GRMN bouwen. De sportsedan heeft een 318 pk en 380 Nm sterke 3,5-liter grote V6 in de neus liggen, een motor die zijn vermogen via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen stuurt. Die handbak is puur en alleen voorbehouden aan de GRMN-smaak, de reguliere Mark X'en hebben namelijk een automaat. De auto staat op sportief ogend 19-inch lichtmetaal, heeft een sportiever aandoende bodykit, heeft extra krachtige remmerij en ligt dichter tegen het asfalt. Het dak is optioneel vervaardigd uit koolstofvezel om het gewicht 10 kilo te reduceren. Naar Europa komt de Mark X GRMN, net als de reguliere Mark X, helaas niet. In Japan gaat de auto omgerekend zo'n € 41.000 kosten.