Toyota pakt groots uit in Tokio

Toyota trok onlangs al een blik nieuwkomers open. Denk aan de veelbelovende Mirai Concept, maar ook aan modellen als de e-Palette. Het Toyota-nieuws is daarmee nog niet afgerond, het merk neemt namelijk onder meer nog deze e-Racer mee naar de Tokyo Motor Show.

Zoals bij veel nieuwkomers in Tokio is ook van de e-Racer weinig bekend. Toyota houdt alle specificaties onder de pet en dus moeten we het puur met het uiterlijk van de elektrische pretmachine doen.

De e-Racer is een tweezitter waarbij de bijrijder áchter de bestuurder plaatsneemt. Bezoekers van de Tokyo Motor Show kunnen overigens digitaal een rondje meerijden met de e-Racer door een speciale bril op te zetten. Komt er een productieversie van deze opvallende showauto? Zeer waarschijnlijk niet. Het lijkt er dat Toyota de e-Racer inzet om te laten zien dat de op stapel staande EV's van het merk vooral ook leuk kunnen zijn.

e-4me

Meer elektrisch Toyota-nieuws komt in de vorm van de e-4me, elektrisch stadsvervoer bedoeld voor één passagier. De e-4me is autonoom en zou diverse rollen kunnen vervullen. Van rijdende kleedkamer tot rollende muziekstudio: de mogelijkheden zijn op Toyota-papier eindeloos. Dan zijn er nog de e-Trans, de e-Chargeair en de e-Care. De e-Trans is een voorbode op een elektrische bestelauto die via een telefoonapplicatie besteld kan worden. De e-Chargeair moet je zien als een autonoom rijdend laadpunt, waarmee andere EV's van stroom kunnen worden voorzien. De e-Care tenslotte is een autonome EV waarin je onderweg naar bijvoorbeeld het ziekenhuis al met een dokter kunt praten. Ook over bovenstaande modellen laat Toyota helaas nog maar weinig los. Verder brengt Toyota materiaal mee dat weinig tot niets met een auto te maken heeft. Zo krijgt de eerder gepresenteerde e-Palette gezelschap van de Micro Palette, een object dat zich het best laat omschrijven als een rijdende postbode die pakketjes tot de voordeur kan afleveren. Is er meer? Jazeker. Wat te denken van de T-HR3, een robot met een mensachtig uiterlijk waarmee Toyota zijn kunde op het gebied van robotica tentoonspreidt. Die robot krijgt gezelschap van de HSR, een simpeler ogend exemplaar.