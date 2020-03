Toyota opent reserveringsplatform GR Yaris

In de tweede helft van dit jaar verwelkomt Toyota de GR Yaris in ons land. De officiële prijs volgt nog in aanloop naar de marktintroductie, maar Toyota geeft wel een voorzichtige prijsindicatie van €60.000 (incl. BTW en BPM). Een flinke smak geld voor een Yaris, maar daarvoor krijg je uiteraard ook wat. Beginnend met de nieuwe 1,6-liter driecilinder die goed is voor 261 pk en 360 Nm koppel bijvoorbeeld. Hiermee sprint de 1.280 kg wegende Yaris binnen 5,2 seconden naar de 100 en bedraagt de topsnelheid 230 km/h. Verder krijgt de GR een opmerkelijke driedeurs koets, onderdelen van aluminium en koolstofvezel en een ‘Premium’-uitrusting met o.a. 18-inch lichtgewicht wielen en GR-sportstoelen.

In totaal moet Toyota 25.000 exemplaren van de straatlegale GT Yaris bouwen om mee te kunnen doen met de WRC-rally’s. Een beperkt aantal van deze exemplaren is voor ons land bestemd. Hoeveel dat er echter worden, laat de Nederlandse importeur nog niet weten. De GR Yaris is per direct te bestellen. Na het invullen van een online formulier dien binnen tien werkdagen de offerte te zijn ondertekend. In de tweede helft van dit jaar staat de auto dan voor de deur.