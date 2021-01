Toyota onthult hybride hypercar voor 24 Uur van Le Mans

De GR010 Hybrid is de door Toyota’s autosportafdeling, Toyota Gazoo Racing, ontwikkelde hybride circuitextremist die in de nieuwe LMh-hypercarklasse valt, een racedivisie die de LMP1-klasse vervangt. Ook merken als Peugeot, Alpine en Audi zullen hier het strijdveld betreden. Waar Peugeot onlangs aangaf dat er in tegenstelling tot wat eerder werd gezegd géén straatversie van zijn circuitmonster komt, benadrukt Toyota Gazoo Racing dat er op basis van deze GR010 wél een straatversie komt. Jawel, Toyota brengt een hybride hypercar voor de openbare weg uit. Laat dat maar even op je inwerken.

De GR010 Hybrid is in een periode van 18 maanden ontwikkeld. De vierwielaangedreven hypercar heeft een 3,5-liter grote biturbo V6 achter de bestuurdersstoel, een machine die 680 pk naar de achteras stuurt en samenwerkt met een 272 pk krachtige elektromotor die de vooras van aandrijving voorziet. Geen elektromotor dus meer op de achteras, zoals bij z’n voorganger. Het totaalvermogen is echter begrensd op 680 pk. De elektromotor wordt altijd zoveel mogelijk benut, het vermogen dat de benzinemotor levert varieert.

De GR010 Hybrid voldoet natuurlijk aan de door de FIA gestelde WEC-eisen. Dat maakt de 1.040 kilo wegende GR010 Hybrid 162 pk zwaarder en 32 procent minder krachtig dan zijn voorganger TS050 Hybrid. Toyota Gazoo Racing verwacht dan ook dat de raceauto tien seconden langer de tijd nodig heeft voor een ronde op het befaamde Circuit de la Sarthe, waar de 24 Uur van Le Mans gereden wordt. Zetten we de GR010 Hybrid naast z’n voorganger, dan valt op dat Toyota Gazoo Racing’s nieuwste wapenfeit 25 centimeter langer en zowel 10 centimeter hoger als breder is. De scheurneus is 4,9 meter lang 2 meter breed en 1,15 meter laag.

Toyota zegt dat de straatversie van de hypercar nog in ontwikkeling is. De in januari 2018 aan de wereld voorgestelde GR Super Sport Concept geeft in ieder geval een goede indicatie van wat je van die hybride krachtpatser kunt verwachten.