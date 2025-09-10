Leuk nieuws voor wie een beetje thuis is in sportieve Toyota's uit het verleden: Toyota neemt de 4A-GE deels opnieuw in productie. Die motorcode klinkt voor sommigen als muziek in de oren.

Sommige motoren hebben een dermate onuitwisbare indruk gemaakt, dat autoliefhebbers aan de motorcode genoeg hebben om te weten waar het over gaat. Denk bijvoorbeeld aan de 2JZ en de LS. De 4A-GE is misschien wat minder bekend, maar is voor liefhebbers van Japanse sportieve auto's van groot belang. Die motor, een van een dubbele nokkenas en zestien kleppen voorzien derivaat van Toyota's aloude viercilinder A-motorenfamilie, lag bijvoorbeeld in de beroemde AE86 (Corolla Levin en Sprinter Trueno). Die auto heeft een enorme schare liefhebbers en daar ziet Toyota wel markt in.

Toyota neemt de bases van het onderblok en de cilinderkop van de 4A-GE opnieuw in productie, om een graantje mee te kunnen pikken van al het gesleutel aan auto's met deze motor. "Om ervoor te zorgen dat geliefde auto's nog jarenlang in optimale conditie kunnen worden gebruikt, zijn deze twee GR Heritage Parts gemoderniseerd met behulp van de nieuwste simulatietechnologie, productiemethoden en materialen, met behoud van het oorspronkelijke basisontwerp en de oorspronkelijke specificaties," aldus Toyota. Beter dan origineel dus, zo lijkt het. Goedkoop zal het vast niet zijn.

De 4A-GE debuteerde in 1983 en kwam toen onder meer in de AE86 maar ook in de Celica en Carina te liggen. De zestienklepper bleef in productie tot in 1991 en leverde af fabriek hooguit 140 pk vermogen. Er verscheen ook nog een twintigkleps doorontwikkeling, die nog tot begin deze eeuw in Japan in Toyota's kwam te liggen. Die was tot 165 pk sterk. Met een supercharger erop (4A-GZE) kwam de zestienkleps versie tot ongeveer eenzelfde vermogen.