Toyota is in een gulle bui en verlaagt bij al zijn elektrische modellen de prijs van één uitvoering. Het prijsvoordeel is niet gigantisch, maar natuurlijk helpen alle kleine beetjes.

Toyota strooit met korting. Van alle elektrische modellen die het aanbiedt, verlaagt Toyota van één uitvoering de prijs met €1.000. We beginnen bij de kleinste van het stel: de kersverse Toyota Urban Cruiser. De Dynamic-uitvoering met 174 pk, 61,1 kWh accu en 426 kilometer bereik stond voorheen voor €35.795 op de prijslijst, maar mag nu tijdelijk voor €34.795 mee naar huis. Dat maakt het niet tot de goedkoopste variant: dat is immers de Active-uitvoering met 144 pk, 48,8 kWh accu en 344 kilometer rijbereik waar je €32.995 voor betaalt.

Toyota C-HR+

Bij de elektrische Toyota C-HR+ is het de First Edition die voordeliger wordt. Ook die zakt tijdelijk met €1.000 in prijs en mag nu mee voor €42.995. Als First Edition heeft de C-HR+ een 77 kWh accu en een 224 pk sterke elektromotor. Die combinatie is goed voor een bereik van 607 kilometer. Het feit dat het een First Edition is, betekent ook dat de uitrusting dik in orde is. De voordeligste Toyota C-HR+ is de Dynamic Limited Edition met 57,7 kWh accu, 167 pk en een actieradius van 458 kilometer. De prijs van de instapper blijft met €37.995 echter ongewijzigd.

Toyota bZ4X

De tot voor kort grootste elektrische Toyota in Europa - de bZ4X - behoudt als Active Limited Edition zijn vanafprijs van €39.995. Voor dat bedrag krijg je een 57,7 kWh accu, een 170 pk sterke elektromotor en een rijbereik van 444 kilometer. Bij deze elektrische SUV is het ook de Dynamic-uitvoering die tijdelijk €1.000 goedkoper is. Hij kost nu €44.995, heeft een 224 pk sterke elektromotor en een 73,1 kWh accu die een actieradius van 569 kilometer oplevert.

Toyota bZ4X Touring

De nu grootste elektrische Toyota in Europa is de Toyota bZ4X Touring. Bij dit langere en vooral ruimere alternatief voor de bZ4X is het de topuitvoering die tijdelijk €1.000 goedkoper is. We hebben het dan over de Toyota bZ4X Touring Executive AWD met 380 pk, 74,7 kWh accu en een bereik van 520 kilometer. Die kost nu €56.995. De voordeligste bZ4X Touring is en blijft de Dynamic met voorwielaandrijving, 227 pk, 74,7 kWh accu en 591 kilometer rijbereik. Daar betaal je €48.995 voor.