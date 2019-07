Toyota maakt eerste autonome Europese testkilometers

Wie de komende tijd de binnenstad van Brussel betreedt, maakt kans om Toyota’s nieuwste stukje techniek al rijdend tegen te komen. Het merk is namelijk begonnen met zijn eerste autonome testkilometers in ons continent.

Een speciaal geprepareerde Lexus LS is volgehangen met camera’s, radars en scanners en is voorzien van nauwkeurige positioneringssystemen. De komende dertien maanden maakt hij onderdeel uit van een grote test. Brussel is als ‘testcircuit’ gekozen door het daar gevestigde hoofdkantoor van Toyota Motor Europe (TME). Gerard Killmann, Vice President Research and Development bij TME, zegt: “Het hoofddoel van de pilot is om het effect van complex en onverwacht menselijk gedrag op autonome rijsystemen te onderzoeken. Brussel is perfect geschikt om dit te onderzoeken.”

De test is Brussel wordt in navolging van eerdere pilots in Japan en Amerika gedaan. Achter het (autonome) stuur van de LS neemt een zogeheten Safety Driver plaats. Deze zijn zo opgeleid om te kunnen ingrijpen bij eventueel gevaarlijke situaties. Een systeembeheerder houdt alle systemen in de gaten en neemt plaats op de bijrijdersstoel. Wanneer de systemen voor publiekelijk gebruik klaar zijn, is nog niet bekend.