Toyota Land Cruiser tot ruim €5.000 duurder

Onlangs presenteerde Toyota een splinternieuwe generatie van de Land Cruiser. Tot die nieuwe Land Cruiser komt, moet je het in Nederland nog even met de oude Land Cruiser doen. Op de valreep wordt de uitgaande Toyota Land Cruiser tot €5.000 duurder.

Toyota verhoogt de prijzen van de Land Cruiser in Nederland afhankelijk van de uitvoering en carrosserievariant met €4.255 tot €5.255 euro. Zo stond een driedeurs Toyota Land Cruiser met vijf zitplaatsen, handbak en 204 pk en 500 Nm sterke 2.8 dieselmotor in Comfort-trim voorheen vanaf €112.295 in de orderboeken, maar ben je daar nu €117.150 voor kwijt. Overigens is alleen de Comfort-uitvoering met een handbak te krijgen. Hoewel die uitvoering ook in combinatie met een automaat leverbaar is, is de driedeurs Land Cruiser in de smaken Challenger en Professional alleen met automaat leverbaar.

Liever een vijfdeurs Toyota Land Cruiser met vijf zitplaatsen en dus een lel van een bagageruimte? Kan natuurlijk ook. Ook die heeft de 204 pk sterke 2.8 dieselmotor en is er als Comfort met een handbak nu vanaf €122.650. Eerder kostte een vijfdeurs Land Cruiser in deze configuratie nog €117.795. Ook bij de vijfdeurs Land Cruiser is de Comfort-uitvoering de ene versie die met een handbak is te krijgen. De vijfdeurs Land Cruiser is er naast als Comfort ook als Challenger, Professional en als Black Edition.

De vijfdeurs Toyota Land Cruiser is er ook als zevenzitter. Als Comfort is die niet te krijgen, wel als Challenger, Professional, Black Edition. Hij kost voortaan minimaal €131.450 in plaats van €126.595. De Excecutive-uitvoering komt net als bij de vijfdeurs met vijf zitplaatsen te vervallen.

Tot slot is de Toyota Land Cruiser er net als eerder als driedeurs High Roof Blind Van en als vijfdeurs Standard Roof Blind Van. Die eerste bedrijfswagenversie is er vanaf €42.950, de vijfdeurs vanaf €43.550. Let wel: in tegenstelling tot de andere in dit artikel vermelde prijzen zijn dat de prijzen exclusief btw.

Op de komst van de nieuwe Toyota Land Cruiser moet je nog even wachten. Die komt ergens in de eerste helft van 2024 naar Nederland. Prijzen van die nieuwe Land Cruiser zijn er nog niet.

Prijzen Toyota Land Cruiser

Variant Motor Transmissie Uitvoering Vanafprijs Driedeurs, vijfzitter 2.8 D-4D (208 pk, 500 Nm) Handgeschakeld, zesbak Comfort €117.150 Driedeurs, vijfzitter 2.8 D-4D (208 pk, 500 Nm) Automaat, zestraps Comfort €118.550 Driedeurs, vijfzitter 2.8 D-4D (208 pk, 500 Nm) Automaat, zestraps Challenger €121.850 Driedeurs, vijfzitter 2.8 D-4D (208 pk, 500 Nm) Automaat, zestraps Professional €129.550 Vijfdeurs, vijfzitter 2.8 D-4D (208 pk, 500 Nm) Handgeschakeld, zesbak Comfort €122.650 Vijfdeurs, vijfzitter 2.8 D-4D (208 pk, 500 Nm) Automaat, zestraps Comfort €124.050 Vijfdeurs, vijfzitter 2.8 D-4D (208 pk, 500 Nm) Automaat, zestraps Challenger €130.650 Vijfdeurs, vijfzitter 2.8 D-4D (208 pk, 500 Nm) Automaat, zestraps Professional €139.450 Vijfdeurs, vijfzitter 2.8 D-4D (208 pk, 500 Nm) Automaat, zestraps Black Edition €143.850 Vijfdeurs, zevenzitter 2.8 D-4D (208 pk, 500 Nm) Automaat, zestraps Challenger €131.450 Vijfdeurs, zevenzitter 2.8 D-4D (208 pk, 500 Nm) Automaat, zestraps Professional €140.250 Vijfdeurs, zevenzitter 2.8 D-4D (208 pk, 500 Nm) Automaat, zestraps Black Edition €144.650

Prijzen Toyota Land Cruiser Van