Wie een Toyota Land Cruiser wil, kan tot nu toe in Nederland kiezen uit de Professional en de First Edition. Met name die laatste uitvoering is niet zo goed houdbaar, dus maakt hij plaats voor een aanzienlijk minder luxueuze versie.

Hoelang kun je de de naam ‘First Edition’ voeren? Twee jaar, kennelijk, want na de marktlancering van de Land Cruiser in mei 2024 is het einde nu bijna daar voor deze introductieversie. De First Edition is eenvoudig herkenbaar, want het is vooralsnog de enige Land Cruiser met de ietwat retro-achtige, ‘ronde’ koplampen. Gecombineerd met de beige of blauwe lak van de First Edition, en lichtgrijze dak levert dat een nog charmantere aanblik op dan bij de Professional, die het met zijn rechthoekige koplampen en éénkleurige koets inderdaad wat zakelijker houdt.

De First Edition verdwijnt, maar maakt plaats voor een Navigator-uitvoering met dezelfde semi-ronde koplampen. De koets bestaat uit één kleur, maar ‘smokey blue’ is nieuw en exclusief voor de Land Cruiser Navigator. De Navigator staat op 18-inch lichtmetaal en is in voorkomen en technologie nadrukkelijk gericht op offroad-gebruik. Zo is hij uitgerust met allerlei systemen die het terreinrijden vergemakkelijken en heeft de auto een elektronisch sperdifferentieel achter en stabilisatorstangen die je desgewenst kunt loskoppelen.

Qua luxe blijft de Navigator wel achter bij alle Land Cruisers die we tot nu toe kenden. Zo heeft hij geen JBL-audio en geen elektrisch verstelbare voorstoelen en is er optioneel weliswaar een schuifdak leverbaar, maar geen panoramadak zoals voorheen. Wie dat allemaal wel wil, moet voor de nieuwe Professional (geen beeld) gaan. Die uitvoering mag in naam weliswaar blijven bestaan, maar transformeert van de minst naar de meest luxe versie. Dat komt weliswaar vooral door de ten opzichte van de First Edition flink uitgeklede Navigator, maar toch. De Professional krijgt JBL-audio, elektrisch verstelbare stoelen met verwarming en ventilatie, een head-updisplay, 20-inch lichtmetaal en een Torsen-differentieel dat juist voor betere grip óp het asfalt moet zorgen. De Professional is daar dan ook nadrukkelijker voor bedoeld, hoewel je met deze uitvoering ongetwijfeld alsnog ook de blubber in kunt. Het schuifdak is hier standaard, een panoramadak alsnog optioneel. Dit geldt ook voor de derde zitrij, die desgewenst van zowel de Navigator als de Professional een zevenzitter maakt.

De meeste Nederlanders zullen echter niet voor het toevoegen van achterbanken gaan, maar juist voor het verwijderen daarvan. Als bedrijfsauto is de Land Cruiser flink minder duur en dat zal ongetwijfeld zo blijven, hoewel we nog geen nieuwe prijzen voor de geel-kentekenversie hebben. De dieselgestookte Land Cruiser met achterbank kost op het moment van schrijven minimaal €180.995, waarvan bijna een ton bpm. Bestelversie Van is er al een tijd als Navigator en Professional en kost in die uitvoeringen respectievelijk € 88.886 en €98.392 ex btw.