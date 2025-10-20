Toyota Land Cruiser FJ is nieuwe retro baby-Land Cruiser

Modelnaam Land Cruiser is iconisch, maar iets als 'de Toyota Land Cruiser' bestaat niet. Zeker niet nu. Er zijn namelijk meerdere modellen die onder de Land Cruiser-vlag worden gevoerd. Het model dat in Europa en ook in Nederland als Land Cruiser wordt verkocht, is feitelijk de SUV die internationaal Land Cruiser Prado (J250) heet. Daarnaast wordt de in 1984 voor het eerst geïntroduceerde Toyota Land Cruiser van de 'Heavy Duty'-lijn nog altijd geproduceerd: de J70. De absolute topper van de Land Cruiser-familie is de fullsize en naast op offroaden ook op luxe en verwennerij gerichte SUV die simpelweg Land Cruiser heet. Dat model wordt weer met modelcode J300 aangeduid. De Toyota Land Cruiser-familie wordt nu uitgebreid met een model waar men jaren op heeft gewacht. Dit is de Toyota Land Cruiser FJ!

In 2021 toverde Toyota een arsenaal studiemodellen uit de hoge hoed. Daar zat onder meer een voorbode op de huidige Toyota C-HR tussen, maar ook een concept-car die luisterde naam de naam Compact Cruiser EV. De Toyota Concept Cruiser EV was een compact en bonkig SUV'tje dat met zijn uiterlijk als een Tonka-autootje juit lang vervlogen tijden enigszins deed denken aan de in 2017 van de markt verdwenen Toyota FJ Cruiser. Die FJ Cruiser was op zijn beurt een model dat knipoogde naar de Land Cruiser JF40 die in 1960 ten tonele verscheen. Hoe dan ook: vijf jaar later is de productieversie van de Compact Cruiser EV eindelijk. Grote verschillen: hij heeft niet Compact Cruiser EV maar Land Cruiser FJ én het is geen EV.

Compact en met benzinemotor

De Toyota Land Cruiser FJ is naar Land Cruiser-begrippen aan de compacte kant. De SUV met vijf zitplaatsen is 4,58 meter lang en is daarmee maar liefst 35 centimeter korter dan de Land Cruiser (Prado) die je in Nederland kunt kopen. De ietwat speelse en semi-retro nieuwkomer is 1,86 meter breed, 1,96 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,58 meter. Ter vergelijking: 'onze' Land Cruiser (Prado) heeft 2,85 meter tussen de voor en achteras.

De Land Cruiser FJ heeft geen elektrische aandrijflijn en heeft ook geen 2,8-liter viercilinder diesel zoals de Land Cruiser Prado. Onder de kap ligt een 2,7-liter grote viercilinder benzinemotor, een machine die Toyota buiten Europa al sinds 2004 toepast in auto's als de Tacoma, HiAce en - jawel - de Land Cruiser Prado. De 2.7 levert 163 pk en 243 Nm en die krachten worden via een 'elektrische' CVT over alle vier de wielen verdeeld.

Onder het nieuwste lid van de Land Cruiser-familie gaat niet het platform van een andere Land Cruiser schuil, maar een variant van Toyota's IMV-platform. Dat bestaat in diverse formaten en versies. Je treft het aan onder auto's als de Hilux, maar ook onder kleinere pick-ups als de Hilux Champ/Rangga.

Twee smaken

Net als de Land Cruiser die je in Nederland kunt kopen, is de Land Cruiser FJ er met ronde en met hoekige koplampen. De variant met ronde kijkers is daarmee - in ieder geval tijdens de introductie - volgehangen met extraatjes als een snorkel en een daktent.

Zoals gezegd kenmerkt de Land Cruiser FJ zich met zijn hoekige, speelse uiterlijk. Opvallende zaken zijn de van opzij bezien door de klein ogende wielen enigszins Jeep Renegade-achtige verhoudingen, het opwaartse knikje in de schouderlijn, de dikke C-stijl en het eigenwijze achterdeurtje met aan weerszijden ervan bonkige achterlichten. Slimme zet: de hoeken van de voor- en achterbumpers zijn eenvoudig los te halen en dus te vervangen. Dat scheelt gedoe én dus kosten bij het vervangen van een beschadigd exemplaar. Bovendien hoef je niet voor een kleine schade direct de complete bumper te vervangen. Simply Clever op zijn Japans.

Het interieur van de Land Cruiser FJ is net zo hoekig als de buitenkant. Het oogt relatief eenvoudig, maar lijkt van alle gemakken voorzien. We zien een flink infotainmentscherm, een deels digitaal instrumentarium en een uitgebreid knoppeneiland eronder voor onder meer de klimaatregeling.

De Toyota Land Cruiser FJ komt medio volgend jaar in Japan op de markt. Over komst naar Europa rept Toyota - helaas - nog met geen woord.