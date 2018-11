Toyota kondigt update Prius aan

Nu willen we niet gelijk de pret bederven, maar we verwachten geen gigantische wijzigingen. Toyota zelf spreekt op social media over de “2019 Prius”. Bij ons rijdt de huidige hybride Prius sinds 2016 en plug-in Prius sinds vorig jaar rond. Voor een rigoureuze facelift is het dus eigenlijk nog te vroeg, maar gezien de wat mysterieuze teaser in de sneeuw komt het merk wel met nieuws op de proppen tijdens de grote autoshow.

In ons land zakken de verkoopcijfers van de Prius nogal in. Waar de vorige generatie rond 2009 met ruim 8.300 verkochte exemplaren als warme broodjes over de toonbank ging, bleef de verkoop vorig jaar op 437 stuks steken. Dit jaar lijkt dat aantal nog verder te zakken door een huidige verkoopstand van 252 Priussen. In dat opzicht kan de auto in ons land wel een verkoopimpuls gebruiken, maar of een modeljaarupdate daarvoor gaat zorgen is de vraag. Aanstaande 29 november weten we meer over de vernieuwde Prius, want dan staat de onthulling gepland.