Toyota kondigt nieuwe Land Cruiser aan

De Land Cruiser is al decennia een dijk van een naam binnen de Toyota-gelederen. De Europese tak van Toyota lijkt nu de komst van een volledig nieuwe generatie van de Land Cruiser (Prado) aan te kondigen. Dat -ie komt, is geen verrassing. Dat hij nú komt, is dat echter wel.

De Europese tak van Toyota stuurt een reeks foto's van typeaanduidingen van verschillende generaties Land Cruiser de wereld in en stelt daarbij de vraag of je klaar bent voor je volgende avontuur. Dat kan natuurlijk maar één ding betekenen: Toyota trekt spoedig het doek van een nieuwe Land Cruiser (Prado). Dat is wel en niet verrassend.

Zeer waarschijnlijk hint Toyota met zijn summiere bericht naar de komst van een nieuwe generatie van de Land Cruiser Prado. De grotere full size Land Cruiser - waarvan ook een Lexus-alternatief is - werd immers al in 2019 aan een volledig nieuwe generatie geholpen. Het zou natuurlijk kunnen dat Toyota de voor de Europese markt bestemde versie van dat model achter de coulissen heeft staan. Het ligt echter meer voor de hand dat Toyota binnenkort een opvolger van de huidige Land Cruiser Prado (J150) optrommelt. Dat model - dat in grote delen van Europe simpelweg Land Cruiser heet - draait immers al mee sinds 2009 en is al meerdere keren gefacelift. Niet zo gek dus dat Toyota dat model spoedig injecteert met vers bloed. Dat dat nu gebeurt, is echter toch opmerkelijk.

Waarom dan? Welnu. De Land Cruiser Prado heeft in de vorm van de GX een equivalent van Lexus. Eerdere generaties van die Lexus GX verschenen namelijk ná het origineel van Toyota. Ditmaal was de Lexus GX echter eerder. Onlangs maakten we echter al digitaal kennis met die geheel nieuwe GX. Het lijkt erop dat de 'versie' van Toyota bij deze generatiewissel dus de GX volgt. Wanneer Toyota meer vrijgeeft van wat het op Land Cruiser-vlak in petto heeft, is nog niet bekend.

De huidige Land Cruiser (Prado) is in Nederland leverbaar als drie- en als vijfdeurs en heeft een vanafprijs van €112.295.

Afgebeeld: de huidige Land Cruiser (Prado).