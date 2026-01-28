Ga naar de inhoud
Toyota kondigt nieuwe grote elektrische SUV aan

Boven de bZ4X Touring

Toyota teaser
Lars Krijgsman

Toyota heeft iets nieuws achter de coulissen staan. Dat lijkt een nieuwe grote elektrische SUV te zijn. Een grote EV-broer dus voor de Toyota bZ4X en bZ4X Touring.

Toyota doet geheimzinnig en zegt het iets nieuws in het vat heeft zitten. Het laat daarbij een schimmige afbeelding zien. Ook als we die lichter maken, valt daar niets nieuws uit te ontwaren. Het lijkt echter op de bilpartij van wat zeer waarschijnlijk een nieuwe en waarschijnlijk elektrische SUV is. Ook hebben we een deel van deze auto jaren geleden al in een eerder stadium gezien.

In 2021 slingerde Toyota een arsenaal nieuwe studiemodellen de wereld in. Van een deel daarvan zijn inmiddels al productieversies gepresenteerd. Een van de conceptuele nieuwe Toyota's die we enkele jaren geleden voorgeschoteld kregen, was de bZ Large SUV Concept. Inderdaad: een voorproefje op een grote elektrische SUV met drie zitrijen. Het zou dus zomaar kunnen daar Toyota daar spoedig de productieversie van toont. Vooralsnog deelt alleen Toyota USA de schimmige teaserplaat. Of dat betekent dat de nieuwe grote elektrische SUV van Toyota een feestje blijft dat enkel in de Verenigde Staten wordt gevierd, zal moeten blijken.

Elektrische Auto

