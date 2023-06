Toyota komt met EV's met 1.200 kilometer bereik

Chief Technology Officer en Executive Vice President van Toyota Hiroki Nakajima heeft een flink licht geschenen op waarmee Toyota op EV-vlak allemaal bezig is. Dat blijkt een heleboel. Toyota heeft onlangs een nieuwe divisie opgericht - BEV Factory - die zich volledig stort op de ontwikkeling van toekomstige elektrische auto's en EV-technologie. Toyota komt onder meer in 2026 met een elektrisch model 'van de nieuwe generatie' met een bereik van 1.000 kilometer. Maar er is meer. Veel meer.

Toyota belooft meer 'stylish' design voor zijn EV's door kunstmatige intelligentie in te zetten bij het zo aerodynamisch mogelijk vormgeven van zijn modellen. Verder spreekt Toyota opnieuw van de komst van 'handgeschakelde EV's' en zegt het bedrijf dat het meerdere van zulke 'leuke verrassingen' in het vat heeft zitten. Net als Tesla kiest Toyota voor het produceren van zijn elektrische auto's voor giga casting, een productietechniek waarmee je door diverse onderdelen met elkaar te integreren productiekosten kunt besparen.

Volgende generatie elektrische auto's

Toyota geeft aan dat het in 2026 start met de uitrol van een volledig nieuwe generatie elektrische auto's. Omstreeks 2030 moeten 1,7 miljoen van de 3,5 miljoen elektrische Toyota's exemplaren van deze nieuwe reeks EV's zijn. Zoals gezegd spreekt Toyota al van de komst van elektrische auto's met een actieradius van 1.000 kilometer. Dergelijke auto's krijgen volgens Toyota 'performance' lithium-ion-batterijen met een hogere energiedichtheid, maar de grote actieradius is ook te realiseren door gewichtsreductie en aerodynamica. Ondanks de technische verbeteringen ten opzichte van EV's als de bZ4X moeten deze nieuwe reeks batterijen tot wel 20 procent goedkoper zijn dan de bZ4X. In 20 minuten 'of minder' zouden de accupakketten van deze elektrische modellen van 10 tot 80 procent oplaadbaar moeten zijn.

Toyota zet niet al zijn geld in op één paard en zegt ook te werken aan de ontwikkeling van een reeks 'goedkope batterijen'. Dit zijn LFP-accu's zoals het merk die nu al toepast in hybride modellen als de Aqua en de Crown. Toyota mikt erop deze LFP-accu's 20 procent efficiënter en 40 procent goedkoper te kunnen maken dan de accu's in de bZ4X. Deze LFP-accu's moeten in 30 minuten of minder van 10 tot 80 procent vol te laden zijn. Een verdere doorontwikkeling van deze batterijen gooit er nog eens 10 procent efficiëntie en 10 procent aan kostenreductie bovenop. Deze accu's moeten in 20 minuten of minder van 10 tot 80 procent oplaadbaar zijn.

Solid state: tot 1.200 kilometer bereik

En hoe zit het met solid-state-batterijen? Ook die heeft Toyota in het vat zitten. Het merk zegt een doorbraak in deze batterijtechnologie te hebben bewerkstelligd en onderzoekt hoe deze techniek in hybride modellen toepasbaar zou zijn. Daarbij zet het in op de inzet van deze batterijsoort in EV's. Toyota hoopt zijn solid-state-batterijen omstreeks 2027-2028 in massaproductie te kunnen nemen. EV's met solid-state-batterijen moeten nog eens 20 procent verder komen dan de aangekondigde EV's met 1.000 kilometer range. Jawel, Toyota mikt daarmee op de komst van elektrische auto's met solid-state batterijen die goed zijn voor een actieradius van maar liefst 1.200 kilometer. Een pakket moet in 10 minuten of minder van 10 tot 80 procent op te laden zijn.

Waterstof

Daarnaast heeft Toyota veel aandacht voor waterstof. De BEV Factory-afdeling krijgt een equivalent op het gebied van waterstof dat het - je raadt het al - de Hydrogen Factory noemt. In juli moet deze afdeling uit de grond zijn gestampt. Toyota wil op waterstofvlak nauwer samenwerken met andere autofabrikanten - momenteel doet het dat al met bijvoorbeeld BMW - en wil onder meer R&D-afdelingen en productielocaties voor waterstofauto's neerzetten in regio's als Europa en China. Toyota belooft aan een nieuwe generatie waterstofaandrijflijnen te werken. Deze moeten onder meer 37 procent goedkoper zijn dan de huidige. Verder zegt Toyota door te gaan met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren op waterstof én met de ontwikkeling van krachtbronnen die koolstofneutrale e-fuels gebruiken.

Wat platformen betreft geeft Toyota aan dat het werkt aan een nieuwe basis die niet alleen voor EV's van de bZ-familie inzetbaar zijn, maar ook voor 'Fun to Drive EV's' . Sportiever ingestelde elektrische auto's dus.