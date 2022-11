Toyota introduceert nieuwe 'cross-MPV' op Corolla-basis

SUV's zijn er in diverse soorten en maten. Van groot tot klein en met of zonder aflopende daklijn. Toyota introduceert nu een nieuw model dat het midden opzoekt tussen een MPV en een SUV. Dit is de Toyota Innova, een auto die eigenlijk een veel langere naam heeft.

Ook vandaag zakken we weer af naar een ver van Nederland gelegen land waar een autofabrikant een nieuw model onthult. We stellen de nieuwe Toyota Innova voor, een door de Indonesische tak van Toyota ontwikkelde SUV-achtige met de nodige MPV-invloeden. Voluit heet het model overigens Toyota Kijang Innova Zenix. Dat klinkt indrukwekkend.

Voor we de nieuwe Toyota Kijang Innova Zenix behandelen, nemen we in vogelvlucht zijn voorgangers met je door. Daarvoor moeten we maar liefst 45 jaar terug in de tijd. In 1977 lanceerde Toyota in Indonesië namelijk de Kijang (foto 14), een tot 1981 geproduceerde eenvoudige pick-up die een jaar eerder als Tamaraw op de Filipijnse markt verscheen. Die Kijang kreeg een vergelijkbare opvolger (foto 15) die het tot 1986 mocht uitzingen, maar met de introductie van de derde generatie veranderde het concept. Niet langer was de Kijang altijd een pick-up, er kwamen namelijk ook drie- en vijfdeurs personenautoversies van. Deze op techniek van de toen actuele Hilux gebaseerde vroege SUV-achtige (foto 16) hield het meerdere generaties en verschillende facelifts in diverse in Zuidoost-Azië gelegen landen tot 2007 (foto 17) vol. De relatief eenvoudige Avanza - waar ook nu nog een moderne versie van bestaat - en de hoger gepositioneerden en op Hilux-techniek gebaseerde (Kijang) Innova en Fortuner vormden samen een drietal dat de Kijangs van weleer verging.

De uitgaande Toyota (Kijang) Innova werd in 2015 gepresenteerd en deelt net als het model ervoor zijn basis met de Toyota Hilux. Toyota introduceert nu een volledig nieuwe Kijang Innova Zenix geheten generatie die van dat concept afstapt. Niet langer is de Innova namelijk een Hilux-broertje. Het nieuwe model staat namelijk op een versie van Toyota's GA-C-platform, een basis die ook onder auto's als de Corolla, Corolla Cross en C-HR zit. De 4,76 meter lange nieuwkomer heeft een wielbasis die met 2,85 meter groter is dan die van zijn platformbroeders. Voorin dus geen in lengte geplaatste machine meer, maar een dwarsgeplaatste 2.0 viercilinder die met of zonder hybridetechniek beschikbaar is. Met de Innova EV Concept blikte de Indonesische tak van Toyota overigens al vooruit op een geëlektrificeerde Innova. De reguliere versie schopt het tot 174 pk en 205 Nm, de hybride variant heeft een 152 pk sterke 2.0 die wordt bijgestaan door een 113 pk sterke elektromotor die de auto een systeemvermogen van 186 pk oplevert.

De Toyota Kijang Innova Zenix heeft - afhankelijk van de gekozen versie - een 9- of 10-inch groot infotainmentscherm en een digitale klokkenwinkel. Met zijn verschijningsvorm lijkt de Innova enigszins het midden op te zoeken tussen een SUV en een MPV-achtige. Wij zien toch voornamelijk een SUV. Het model heeft zaken als kunststof wielkastranden. Net als voorheen biedt de Innova dankzij drie zitrijen plaats aan tot acht inzittenden.