Dit jaar nog kun je ook in Nederland in de Microlino stappen. De Microlino ken je waarschijnlijk nog wel. Het is een minuscule elektrische stadsauto waarvan het design overduidelijk is geïnspireerd op dat van de Iso/BMW Isetta uit de jaren vijftig. Net als die bubble car heeft de Microlino een groot portier aan de voorzijde dat toegang tot het wagentje verschaft. In tegenstelling tot zijn verre voorvaders heeft de Microlino natuurlijk geen tweetaktmotortje, maar een bescheiden elektrische aandrijflijn.

De Microlino is een elektrische tweezitter voor in de stad die door het Zwitserse Micro Mobility Systems is ontwikkeld en die in Italië wordt gebouwd. De feitelijk Microlino 2.0 geheten stads-EV en bestaat in meerdere smaken. Hij heeft altijd een een 17 pk en 89 Nm sterke elektromotor waarmee de Microlino een snelheid van tot 90 km/h kan halen. Hij is er met een 6 kWh, 10,5 kWh of 14 kWh accupakket, goed voor een elektrisch bereik van achtereenvolgens 95, 175 of 230 kilometer. De 6 kWh-accu is met tot 1,35 kW vol te jagen met stroom, de twee grotere pakketten zijn met tot 2,6 kW op te laden. De 6 kWh-variant legt 496 kilo in de schaal, de varianten met 10,5 kWh en 14 kWh accu hebben een gewicht van 513 en 5130 kilo. De kans dat je de Microlino voor de deur kwijt kunt achten we behoorlijk groot. Hij is met z'n lengte van 2,52 meter namelijk vrijwel net zo lang als de oer-Smart CitiCoupé. De bagageruimte meet een voor een wagentje van dit formaat zeer behoorlijke 230 liter.

Welke smaken er in Nederland beschikbaar komen en wat de Microlino hier moet gaan kosten weten we nog niet, maar dat elektrische 'brommobielen' als de Opel Rocks Electric er een guitige concurrent bij hebben gekregen, lijkt vast te staan. Na de zomer komt de Microlino naar Nederland.

Eind vorig jaar kon AutoWeek je exclusief nieuwe carrosserievarianten van de Microlino laten zien. Van die open- en bestelversies van de Microlino 2.0 hebben we later niets meer vernomen.