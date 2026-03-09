De flink geëscaleerde oorlog in het Midden-Oosten raakt ook autofabrikanten, blijkt uit onderzoek. Het gaat daarbij met name om Aziatische fabrikanten uit drie verschillende landen, al worden de gevolgen van de oorlog ook in Europa en Amerika gevoeld.

Iran is de grootste automarkt van het Midden-Oosten. Toch zijn de directe gevolgen van de huidige spanningen binnen de landsgrenzen van Iran beperkt. Het land is als het om auto’s gaat een soort eiland, zelfs binnen het Midden-Oosten. Internationale sancties hebben ertoe bijgedragen dat Iran is uitgesloten van handel met het westen en zijn bondgenoten. In de praktijk verzorgt Iran zijn auto’s dus zoveel mogelijk zelf en domineren lokale merken als Saipa en Iran Khodro de markt. Die merken lenen hier en daar best wat spullen van andere fabrikanten, maar om directe kopieën van Europese of Chinese merken gaat het in de meeste gevallen niet.

Dat wil echter niet zeggen dat deze oorlog geen gevolgen heeft voor grote, internationale autobouwers. De oorlog speelt immers zeker niet alleen in Iran en Israël, maar treft ook landen als de Verenigde Arabische Emiraten (foto bovenaan), Irak, Jordanië, Koeweit en veel meer landen in de regio. Volgens de analisten van Bernstein, aangehaald door onder meer CNBC, vangt Toyota de grootste klappen op. Dat merk is met een marktaandeel van 17 procent dan ook de grootste in de regio, gevolgd door Hyundai met 10 procent. Chinese merken zijn mede door hun verscheidenheid individueel kleiner, maar Chery staat met 5 procent wel op plek drie en de Chinese automerken samen zijn ook heel groot in het Midden-Oosten. Volgens Bernstein was deze regio zelfs goed voor 17 procent van de totale auto-export van China.

Bovendien, zo meldt Bernstein, gaan de gevolgen van deze oorlog veel verder dan alleen de landen die letterlijk worden geraakt door dit conflict. Zo zijn belangrijke handelsroutes afgesneden, ligt het transport van olie door de blokkade van de Straat van Hormuz voor een belangrijk deel stil en zijn vliegvelden dicht of langdurig dicht geweest. In het kader van die meer indirecte gevolgen heeft de gehele industrie hier op één of andere manier mee te maken. Bernstein noemt één westerse autobouwer in dit kader echter specifiek: Stellantis. Dat heeft net voor een belangrijk deel afscheid genomen van elektrificatieplannen en is met name in Noord-Amerika dus weer sterker afhankelijk van onzuinige benzinemotoren. Dat werkt prima in rustiger tijden, maar lijkt in het kader van de rap stijgende benzineprijzen ineens toch niet meer zo’n goed plan.

Stellantis stelt dat het de situatie goed in de gaten houdt, maar dat het nog te vroeg is om een goed beeld te krijgen van de impact van dit conflict op het bedrijf. Toyota onderstreept in zijn reactie dat het geen activiteiten of werknemers heeft in Iran en dat het – net als Stellantis – de situatie scherp in het oog houdt. Hyundai en Chery onthielden zich van commentaar op dit onderzoek.