Toyota houdt MPV in leven: nu altijd hybride Noah en Voxy hebben plek voor acht personen

Toyota Noah
Is de MPV dood? Welnee! Toyota houdt de ruimtereus in leven en presenteert twee vernieuwde MPV's. Dit zijn de aangescherpte en nu altijd hybride Toyota Noah en Voxy.

Toyota verkoopt wereldwijd een arsenaal modellen dat je in Nederland niet in de Toyota-showrooms vindt. Daar zit ook een stel MPV's tussen. De Sienna is daarvan misschien wel de bekendste en mogelijk heb je de Alphard en het sportiever uitgedorste Vellfire-neefje daarvan weleens voorbij zien komen. De Alphard en Vellfire hebben kleinere neefjes en die Toyota Noah en Voxy zijn nu vernieuwd.

Het vernieuwde ruimtelijke Toyota-tweetal is 4,7 meter lang, 1,73 meter breed en zo'n 1,9 meter hoog. Wat formaat betreft is het duo te vergelijken met de Volkswagen ID Buzz. In tegenstelling tot de ID Buzz hebben de twee Toyota's geen elektrische aandrijflijn, al zien ze het elektrificatieschip niet stuurloos richting de horizon verdwijnen. Ze waren er al met niet-geëlektrificeerde benzinemotoren en hybride aandrijflijnen, de gefacelifte modellen moeten het zonder de traditionele benzinekrachtbronnen doen. Wat er overblijft, zijn 140 pk sterke hybride varianten met een 95 pk sterke benzinemotor en een 41 pk sterke elektromotor.

De Toyota Noah en Voxy zijn in feite een en hetzelfde model. Net zoals de Vellfire het sportiever of agressiever ogende alternatief is van de Alphard, is de Voxy het norser kijkende broertje van de Noah. De vernieuwde MPV's hebben een opgefrist front met daarin een nieuw vormgegeven bumper die - net als voorheen - voornamelijk uit grille bestaat. Toyota voert gelijktijdig wijzigingen door aan de koplampen en ook het infotainmentscherm en het digitale instrumentarium zijn herzien.

Lees ook

Nieuws
Lynk & Co 02

Volvo neemt in Europa de touwtjes in handen bij Lynk & Co

Nieuws
Renault Megane E-Tech Spyshots

Renault schrapt duizenden ingenieursbanen

Nieuws
Snelweg verkeer rijstroken (ANP)

Kabinet komt met steunpakket: verhoging kilometervergoeding, geen lagere accijns

Nieuws
Ford Fiesta Cabrio

Met deze Ford Fiesta Cabrio rijd je er deze lente heel bijzonder bij - Liefhebber gezocht

Nieuws
Porsche 911 GT3 S/C

Porsche 911 GT3 S/C: eerste open 911 GT3 combineert het beste van twee werelden

