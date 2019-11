Toyota hint op komst van sportieve Yaris

Misschien is de Toyota Yaris nog steeds een auto waarbij je andere associaties hebt dan sportief rijden, maar dan herinneren we je graag aan de Yaris GRMN. Dat was een opvallend leuke sportieve variant van de kleine Japanner, die dankzij een 1.8 met supercharger 212 pk tot zijn beschikking had. Die werd ontwikkeld door Gazoo Racing, de sportieve afdeling van het merk. Gazoo Racing heeft inmiddels nieuwe plannen met de Yaris, zo blijkt wel uit deze foto die we voorgeschoteld krijgen op Twitter. 17 november krijgen we volgens het merk vanuit Australië meer te horen over de nieuwe Yaris 'GR-4'.

Wat we er precies van mogen verwachten, is nog enigszins gissen. Dat er opnieuw sportieve Yarissen van de band zullen rollen, dat lijkt wel duidelijk. Het is alleen nog niet helder welke rol deze GR-4 daarin speelt. De '4' kan duiden op vierwielaandrijving, maar ook op een pittige viercilinder. Momenteel ontbreekt de vierpitter nog in zijn geheel in het aanbod van de Yaris. Ook een link naar de rallysport is niet uit te sluiten, zeker omdat de GR-4 bij een rally-evenement onthuld wordt. We wachten het in spanning af.