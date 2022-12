Toyota Hilux Hydrogen heeft brandstofcel aan boord

Toyota bijt zich steeds dieper vast in waterstoftechniek. Met de Mirai heeft het al jaren een elektrisch aangedreven auto met brandstofcel aan boord, maar Toyota is ook druk in de weer met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren die waterstof als brandstof gebruiken. Samen met een reeks Britse bedrijven start Toyota met de ontwikkeling van een Hilux met brandstofcel.

Toyota gelooft in een brede toepassing van waterstof in auto's. Het bekendste bewijs daarvan is de Mirai. Deze elektrische sedan wordt door elektromotoren aangedreven, die hun benodigde energie uit een brandstofcel putten. De tweede generatie Mirai rijdt inmiddels al even rond. Maar Toyota gelooft ook in de toepassing van waterstof als brandstof. Al sinds 2021 knalt een Corolla met waterstof-verbrandingsmotor in de Japanse Super Taikyu-raceserie over de circuits en vrij recent liet Toyota de experimentele GR Yaris Hydrogen zien. Die heeft een 1.6 driecilinder die in staat is om waterstof direct als brandstof te gebruiken. Samen met een Brits consortium gaat Toyota nu aan de slag met de ontwikkeling van een Hilux met brandstofcel aan boord. Ogenschijnlijk heeft de auto ook een verbrandingsmotor onder de kap.

Toyota Motor Manufacturing UK leidt het project, de Engelse tak die bijval krijgt van een technisch team van Toyota Motor Europe. De Toyota Hilux Hydrogen - of Hilux H2 - waarvan de fabrikant al een reeks afbeeldingen laat zien krijgt deels techniek van de Mirai. Opvallend is dat op bovenstaande technische tekening eveneens een verbrandingsmotor zichtbaar is. Omdat Toyota daadwerkelijk spreekt over de aanwezigheid van een brandstofcel, is het niet aannemelijk dat de Hilux Hydrogen waterstof als brandstof gebruikt. De eerste prototypes moeten in de loop van 2023 in het Engelse Burnaston worden gebouwd . Als die prototypes aan de verwachtingen voldoen, wil Toyota de Hilux Hydrogen in kleine schaal in productie nemen.