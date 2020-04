Toyota hervat productie in twee Europese fabrieken

Twee weken geleden kondigde Toyota de productiestop in al haar Europese fabrieken aan. De Japanners gaven op dat moment aan dat het in ieder geval tot 20 april de boel stillegt. Nu blijkt dat er twee fabrieken mogelijk vlak na die datum toch weer aan de slag kunnen. De fabriek in Polen en die in Frankrijk krijgen per 22 april waarschijnlijk groen licht om in beperkte mate weer de productie te hervatten. Dat meldt Reuters op basis van een verklaring vanuit Toyota. De andere Europese fabrieken, in het VK, Tsjechië, Portugal en Turkije lijken voorlopig nog wel dicht te blijven.

De Poolse fabriek, nabij de plaats Wałbrzych, is verantwoordelijk voor de productie van motoren en transmissies van Toyota. In de fabriek in Frankrijk, in het vlakbij de Belgische grens gelegen Onnaing, wordt de Yaris gebouwd. In de fabrieken die vooralsnog dichtblijven worden de C-HR en Corolla (Turkije), de Aygo (Tsjechië), de Land Cruiser (Portugal) en de Auris (VK) gebouwd.