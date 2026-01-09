Ga naar de inhoud
Toyota GR Yaris Morizo RR: gevleugelde baas boven baas

Lars Krijgsman

De Toyota GR Yaris is van naturen al een van de opmerkelijkste sportieve excessen van autoland. Met deze fonkelnieuwe en gelimiteerde Toyota GR Yaris Morizo RR bewijst Toyota dat het nog gekker kan.

De Toyota GR Yaris is een ronduit bizarre auto. In de eerste plaats is het het de enige driedeursversie die Toyota van de Yaris levert. Nog opmerkelijker is zijn aandrijflijn. Als enige Yaris heeft de GR Yaris vierwielaandrijving en geen hybride aandrijflijn, maar een 280 pk sterke 1.6 driecilinder benzinemotor. De al bijna €90.000 kostende GR Yaris is er is er ook nog eens als extra gevleugelde GR Yaris Aero Performance die zo'n 95 mille kost. Beide versies moeten hun meerdere erkennen in deze fonkelnieuwe Toyota GR Yaris Morizo RR.

De Morizo RR-versie draagt de bijnaam van voormalig Toyota-topman en huidig bestuursvoorzitter Akio Toyoda. In de speciale topuitvoering heeft Toyota naar eigen zeggen kennis en ervaring verwerkt die is opgedaan tijdens de de 24 Uur van de Nürburgring. Hij heeft een werkelijk immense uit koolstofvezel opgetrokken achterspoiler die voor meer neerwaartse druk zorgt. Meer uiterlijke aanpassingen: de spoiler onderaan de voorzijde, de zijskirts én de motorkap zijn aangepast. Daarbij is de Morizo RR in de voor de GR Yaris unieke kleur Gravel Khaki uitgevoerd. De top-Yaris heeft verder onder meer  aangepaste veren en dempers en ook de stuurbekrachtiging is herzien, evenals de vierwielaandrijving. De GR Yaris krijgt als Morizo RR zelfs een speciale rijmodus. Die heet Morizo en vervangt de Graval-stand. In de Morizo-stand wordt het koppel in de verhouding 50:50 over de voor- en achterwielen verdeeld.

Toyota gaat in totaal 200 exemplaren van de GR Yaris Morizo RR produceren. Daarvan komen er 100 naar Europa, de overige 100 exemplaren zijn voorbehouden aan de thuismarkt.

