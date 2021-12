Toyota GR Yaris Hydrogen lust waterstof!

Toyota trekt een opvallend technisch uithangbord uit de hoge hoed. We maken kennis met de GR Yaris Hydrogen, een hitsige driedeurs Yaris met waterstoftechnologie aan boord. Opvallend: de GR Yaris Hydrogen is niet elektrisch aangedreven!

De GR Yaris kennen we als een buitenissige vierwielaangedreven compacte hot hatch met een maar liefst tot 261 pk opgefokte 1.6 driecilinder. Opvallend genoeg ligt die doorgesnoven machine ook in deze experimentele GR Yaris Hydrogen. De GR Yaris Hydrogen is in tegenstelling tot de Mirai waar hij zijn brandstoftanks van heeft geleend niet voorzien van brandstofceltechnologie.

In de GR Yaris Hydrogen is de hitsige 1.6 namelijk in staat om waterstof direct als brandstof te gebruiken. Waterstof wordt dus niet in een brandstofcel omgezet in elektriciteit voor de elektrische aandrijflijn zoals in de Mirai. Waar kennen we deze techniek van? Inderdaad, van een speciale raceversie van de Corolla die in de Japanse Super Taikyu-klasse zijn rondes maakt. Toyota heeft de 1.6 verder nauwelijks aangepast, maar heeft uiteraard wel de brandstoftoevoer- en het injectiesysteem herzien.

Het grote voordeel van waterstof als brandstof? Waterstof verbrandt sneller dan benzine, met positieve gevolgen voor het reactievermogen van de aandrijflijn. Daarnaast zorgt waterstof voor een schonere verbranding dan benzine. De GR Yaris Hydrogen gaat vooralsnog niet in productie maar geldt als keihard bewijs dat Toyota zich verder vastbijt in de ontwikkeling van waterstoftechnologie die verder gaat dan de toepassing ervan in elektrische auto's met een brandstofcel.