Toyota GR Supra Super GT Concept naar Tokio

Toyota luidt 2019 straks met een knal in. Tijdens de North American International Auto Show die op 12 januari in Detroit van start gaat, stelt het merk de productieversie van de langverwachte Supra aan de wereldpers voor. Die presentatie wordt 2 dagen eerder voorafgegaan door de presentatie van de GR Supra Super GT Concept tijdens de Tokyo Auto Salon in Japan, een show die je niet moet verwarren met de Tokyo Motor Show. Gazoo Racing, de tak van Toyota waar het al zijn autosportactiviteiten heeft ondergebracht, laat alvast een schets zien van de sportieve vooruitblik.

De GR Supra Super GT Concept is, zijn naam geeft het al weg, een vroege interpretatie van hoe een potentiële Super GT-racer op basis van de nieuwe Supra vormgegeven zou kunnen worden. De Super GT, een Japans kampioenschap waarin Toyota-Lexus tussen 2014 en 2016 in de GT500-klasse acte de presence gaf met een Lexus RC F en vorig jaar met een LC, is niet de enige raceklasse waarin Toyota een rol voor de Supra voorziet. Medio februari maakt een Nascar-racer met Supra-achtige koets zijn debuut op de ovale circuits in de Verenigde Staten en in de vorm van de GR Supra Racing Concept kregen we in maart dit jaar al een voorbode van een voor de circuits geprepareerde Supra te zien.