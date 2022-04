Toyota GR Corolla: de Golf GTI en Focus ST voorbij

Toyota heeft de smaak lekker te pakken op sportief vlak. Met de GR Yaris zette het begin 2020 al een zeer extreme creatie neer en nu herhalen de Japanners dat trucje nog eens met de Corolla. De GR Corolla volgt namelijk een redelijk vergelijkbaar recept om de strijd aan te gaan met de geijkte hot hatches van de wereld. De Toyota GR Corolla heeft namelijk net als de GR Yaris een behoorlijk bredere koets, vierwielaandrijving en in de neus ligt dezelfde 1.6 driecilinder turbomotor.

Laten we beginnen met het uiterlijk, want dat maakt er bepaald geen geheim van dat je met een uiterst potente Corolla van doen hebt. De GR Corolla heeft een flink uitgeklopte carrosserie en dat is niet voor niets, want de spoorbreedte nam aan de voorkant met 6 cm toe en achteraan met 8,5 cm. Dat-ie breder op z'n wielen staat, moet uiteraard de grip in snelle bochten ten goede komen en samen met de stijvere demping het overhangen van de koets tegengaan. Geen overbodige luxe, want snel zal het ongetwijfeld gaan met de GR Corolla. In zijn onder meer met een forse grille en hogere motorkap met extra luchtinlaten aangeklede neus ligt namelijk de 1.6 driecilinder turbo die we kennen van de GR Yaris, maar die is nu nóg krachtiger. 304 pk en 370 Nm stampt de kleine geweldenaar eruit, toch maar mooi ruim 40 pk meer dan in de GR Yaris. Dat heeft Toyota onder meer voor elkaar gekregen door het uitlaatsysteem aan te passen. Overigens zijn de uitlaten bepaald niet te missen, onderin de dikkere achterbumper prijken namelijk maar liefst drie uitlaateinden. Twee op de hoeken en één centraal geplaatste.

Golf R in gevaar?

Met zijn vermogen schiet de GR Corolla de met viercilinders uitgeruste Volkswagen Golf GTI en Focus ST voorbij. De GR Corolla komt eerder in de buurt van de Golf R en dan hebben we het niet alleen over het vermogen. De Toyota GR Corolla is namelijk ook vierwielaangedreven, niet te missen door de GR-Four-logo's die hier en daar terugkomen op de auto. Het vermogen komt onderweg van de motor naar de wielen eerst nog de handgeschakelde iMT-bak met zes versnellingen tegen, dus het is nog lekker 'ouderwets' poken om de krachten los te laten. Tot welke prestaties het precies leidt, houdt Toyota vooralsnog helaas onder de pet. Reken er maar op dat de Golf GTI, Focus ST en Hyundai i30 N het nakijken hebben. De GR Corolla is weliswaar zwaarder dan de GR Yaris (1.474 kilo versus 1.280 kilo) maar heeft natuurlijk ook wel een stoot meer vermogen. Ter vergelijking, de GR Yaris speert in slechts 5,5 seconden van 0 naar 100 km/h en heeft een topsnelheid van 230 km/h. Reken voorzichtig op prestaties van de GR Corolla die daarbij in de buurt komen.

Onderhuidse aanpassingen

Om de boel goed op de weg over te brengen, heeft Toyota meer gedaan dan alleen de spoorbreedte en het onderstel aan te passen. De GA-C-basis waar de Corolla op troont is namelijk een slag stijver gemaakt dankzij extra laspunten. Verder heeft men het gewicht van de GR Corolla weten te beteugelen door de motorkap uit aluminium te vervaardigen. Het dak is opgetrokken uit koolstofvezel. Bovendien heeft de GR Corolla achteraan dubbele draagarmen en is de vloer zo vlak mogelijk gemaakt om daar de luchtweerstand te minimaliseren. Geventileerde remschijven voor en achteraan moeten de GR Corolla weer adequaat tot bedaren brengen. Optioneel is er ook een sperdifferentieel van Torsen voor én achter leverbaar om het bochtenwerk nog preciezer te maken.

Het interieur van de GR Corolla is een slagje ingetogener dan het uiterlijk. Niet dat het er standaard aan toe gaat, maar hier is Toyota wel iets minder uitbundig te werk gegaan. Deels met kunstsuède en leer beklede sportstoelen, een GR-logo op het stuurwiel en GR-logo's in het digitale instrumentarium zijn de meest opvallende extra's ten opzichte van een reguliere Corolla. Het digitale instrumentarium laat overigens ook iets andere graphics zien dan je treft in de huis-tuin-en-keuken-Corolla's.

Nu het slechte nieuws: AutoWeek heeft van de Nederlandse importeur vernomen dat we de Toyota GR Corolla hier niet hoeven te verwachten. De onthulling vond plaats in de Verenigde Staten en daar krijgen ze 'm sowieso wel, ook in thuisland Japan mogen ze de GR Corolla in de showroom verwachten. De importeur geeft aan dat de focus hier ligt op de GR Yaris, mede vanwege de deelname aan het WRC. Maar goed, zeg nooit nooit, als er genoeg enthousiasme voor is, worden de Japanners misschien op een dag toch nog op andere gedachten gebracht.