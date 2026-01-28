Ga naar de inhoud
Toyota geeft nu tot 1 miljoen kilometer garantie op de batterij van EV's

Zekerder EV'en

11
Toyota C-HR+
Lars Krijgsman

Als je een nieuwe elektrische Toyota aanschaft, dan profiteer je voortaan van tot wel 1 miljoen kilometer (of tien jaar) garantie op de accu. Onder voorwaarden, uiteraard.

Toyota geeft op de accu van zijn elektrische modellen bovenop de standaard fabrieksgarantie van 5 jaar (tot 100.000 kilometer) een uitgebreidere garantie. Je profiteert nu van maximaal tien jaar garantie op de batterij, of tot één miljoen kilometer.

De lange garantietermijn gaat in na het verlopen van de reguliere fabrieksgarantie en is van toepassing op de Urban Cruiser, C-HR+, bZ4X, bZ4X Touring en Hilux, al moet het periodieke onderhoud dan wel bij een officiële Toyota-dealer of een door Toyota erkend reparateur worden uitgevoerd. De ProAce is een uitzondering. Voor die op Stellantis-leest geschoeide elektrische bedrijfswagen geldt een kilometerbeperking van 300.000 kilometer. Voor accudegradatie biedt Toyota standaard fabrieksgarantie van 8 jaar (tot 160.000 kilometer). Ook deze garantie is uit te breiden tot maximaal tien jaar en 1.000.000 kilometer, inclusief bescherming tegen degradatie tot een grens van 70 procent van de netto batterijcapaciteit.

Lezersreacties (11)

