Toyota gaat elektrische auto in Europa bouwen

De eerste Europese

2
Toyota C-HR+ (EMBARGO 12/3)
Lars Krijgsman

Toyota breidt zijn Europese productieportfolio uit met een nieuw elektrisch model. Welke dat precies is, houden de Japanners nog even onder de pet.

Toyota kondigt aan in Tsjechië een elektrisch model te gaan produceren. De niet nader gespecificeerde nieuwe elektrische Toyota wordt aan het productieportfolio van Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) toegevoegd. Het wordt de eerste elektrische auto die Toyota in Europa bouwt. De Toyota Urban Cruiser rolt immers in India van de band, de bZ4X in Japan.

In Tsjechië produceert Toyota momenteel al de Aygo X en de Yaris Hybrid. Het tweetal is samen goed voor een jaarlijkse productie van zo'n 220.000 auto's. Toyota omschrijft de in Europa te bouwen elektrische auto als 'een nieuwe EV'. Het is dus niet aannemelijk dat het om de reeds gepresenteerde C-HR+ of bZ4X Touring gaat.

De afgebeelde Toyota C-HR+ dient puur ter illustratie. Een Toyota-logo als dragend beeld is ook maar dunnetjes.

Toyota Elektrische Auto

