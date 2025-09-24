De ene Toyota Corolla Cross is de andere niet. Sterker nog, de in Nederland altijd hybride SUV heet niet eens overal hetzelfde en ziet er ook niet overal hetzelfde uit. Maak kennis met de Toyota Frontlander.

Wie AutoWeek geregeld bezoekt, weet ongetwijfeld dat we maar wat graag over de grens kijken om een licht te werpen op wat zich buiten Nederland allemaal afspeelt. We komen weer eens uit in China. Daar heeft Toyota de vernieuwde Frontlander gepresenteerd. Wat dat is? Een Toyota Corolla Cross, maar dan anders.

Kort geleden ging de Toyota Corolla Cross in Europa onder het mes en nu is dus ook de Frontlander vernieuwd. De Frontlander is feitelijk een Corolla Cross zoals die door het samenwerkingsverband GAC Toyota wordt verkocht. Toyota’s tweede grote Chinese joint-venture – FAW Toyota – verkoopt de Corolla Cross wél onder de hier bekende naam.

De vernieuwde Frontlander is meer dan slechts een Corolla Cross met een andere modelnaam. Voor de facelift was de Frontlander optisch vrijwel identiek aan de Corolla Cross zoals die in Japan werd verkocht en dat betekent dat de SUV al een ietwat dichte snoet had. De vernieuwde versie neemt afstand van de Japanse variant van de Corolla Cross en heeft voornamelijk een ander gezicht. De koplampen hebben een andere led-indeling en de complete voorbumper en grille wijken af van die van de Corolla Cross zoals je die hier kent. Opvallende zaken zijn de led-strepen tussen de koplampen en het ook nu vooral dichte snoetje van de Toyota.

Binnen in de Toyota Frontlander zijn de verschillen met de Corolla Cross nog veel groter. Zo heeft de SUV een vrijwel volledig eigen dashboard, compleet met een relatief minimalistische uitstraling, een groot infotainmentscherm, een ietwat verzonken digitaal instrumentarium en een hoekige, hoge middentunnel. In China komt de Toyota Frontlander op de markt met een niet-geëlektrificeerde 2.0 viercilinder én als hybride.

Leuk weetje: er zijn meer alternatieve modelnamen voor de Corolla Cross. Zo heet het succesnummer in Marokko Corolla X en in Brunei simpelweg Cross. Andere Toyota’s die in China anders heten en er net even anders uitzien dan hier zijn de Levin (Corolla) en Wildlander (RAV4).