Toyota en PSA trekken banden aan

Aan het einde van 2019 krijgt de Toyota ProAce, ook al een PSA-product, gezelschap van een kleiner model uit PSA’s fabriek in het Spaanse Vigo. Het lijkt er daarmee op dat de Peugeot Partner, Citroën Berlingo en Opel Combo gezelschap krijgen van een vierde variant, die uiteraard alleen in Europa zal worden aangeboden.

Tot zover lijkt alles helder, maar er is meer aan de hand. Toyota Motor Europe (TME) wordt namelijk in januari 2021 volledig eigenaar van de tot op heden gezamenlijke fabriek in het Tjechische Kolin. Dat is de vestiging waar de ‘kleintjes’ Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 108 van de band lopen. PSA en TME beloven dat laatstgenoemde gewoon die drie auto’s zal blijven bouwen in de faciliteit en we geloven ze op hun woord voor wat betreft de huidige generatie van de auto’s. Wat er daarna gaat gebeuren is echter onduidelijk. Gevoed door het feit dat Opel nu onderdeel is van PSA komen er steeds vaker geruchten voorbij die stellen dat Toyota op eigen houtje verder gaat in het A-segment en een volgende drieling uit een Peugeot, een Citroën en een opvolger van de Opel Karl zal bestaan. Een automobiele vierling, zoals dat ook op bedrijfswagengebied lijkt te gaan gebeuren, is in theorie echter ook een mogelijkheid.