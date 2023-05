Toyota door het stof voor gesjoemel van Daihatsu

Akio Toyoda - voormalig CEO en President van Toyota en nu voorzitter van de Raad van Bestuur - biedt names Toyota excuses aan voor 'wangedrag' van Daihatsu. Daihatsu - dat een dochteronderneming van Toyota is - heeft gerommeld met veiligheidstests. Dat heeft vergaande gevolgen.

Bij meerdere modellen heeft Daihatsu tijdens botsproeven aanpassingen aan testauto's gedaan zodat ze beter scoorden bij veiligheidsproeven. Bij de Toyota Yaris Ativ, Perodua Axia en Toyota Agya - stuk voor stuk door Daihatsu ontwikkelde modellen - heeft Daihatsu tijdens botsproeven de binnenzijde van de voorportieren aan de bestuurderskant aangepast zodat de zijwaartse botsproef betere resultaten zou opleveren. Ook Daihatsu zelf biedt zijn excuses aan "[...] voor het schenden van het vertrouwen dat klanten en andere belanghebbenden in ons hebben en voor het veroorzaken van groot ongemak," zo schrijft Daihatsu. Akio Toyoda spreekt van wangedrag van Daihatsu en noemt de kwestie "[...] absoluut onacceptabel dat het vertrouwen van klanten schaadt."

Toyota zegt een uitgebreid onderzoek te starten naar wat de gevolgen van het gerommel van Daihatsu zijn en naar welke modellen er nog meer bij betrokken zijn. Als volledig dochtermerk van Toyota ontwikkelt Daihatsu diverse modellen zelf en is daarbij ook verantwoordelijk voor het volledig certificeren van zijn modellen. Diverse modellen van Daihatsu gaat niet alleen als Daihatsu door het leven, maar worden ook door Toyota verkocht. De genoemde Toyota Yaris Ativ bijvoorbeeld is door Daihatsu ontwikkeld en maakt van dezelfde techniek gebuirkt als auto's als de Daihatsu Rocky. De Perodua Axia, Toyota Agya die genoemd worden zijn feitelijk licht gewijzigde versies van de Daihatsu Ayla. Ook die auto's staan dus op een Daihatsu-basis: het DNGA-A-platform. Mogelijk vreest Toyota dat er bij meer gedeelde modellen op een van Daihatsu's DNGA-platformen - datzijnernogal wat - gerommeld is. Daihatsu zelf zegt al dat er mogelijk ook auto's nog in ontwikkeling zijn waarbij het niet netjes te werk is gegaan.

De levering van de betrokken modellen zou volgens Daihatsu stopgezet. De betrokken modellen worden volgens het merk - in samenspraak met Toyota - op termijn opnieuw aan veiligheidsproeven onderworpen. Bij het opnieuw testen van de auto's zullen ook afgevaardigden van inspectie- en certificeringsinstanties nauw betrokken zijn. Als de auto's voldoen aan de wetgeving, wordt de levering van de modellen weer in gang gezet. Volgens Daihatsu hoeven eigenaren van de betrokken modellen nu niets te doen. Toyota belooft bij monde van Akio Toyoda zijn klanten op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de kwestie. Voor zover bekend zijn er van de betrokken modellen reeds 88.123 exemplaren geleverd. Ruim 76.000 daarvan zijn een Toyota Yaris Ativa die in Thailand en Maleisië voor onder meer de Thaise en Mexicaanse markt gebouwd wordt. De resterende kleine 12.000 stuks zijn een in Maleisië voor de lokale markt geproduceerde Perodua Axia. De Toyota Agya zou pas later dit jaar in productie gaan in Indonesië en moet uiteindelijk vooral zijn weg naar Ecuador vinden. In Nederland worden geen Toyota's geleverd die door Daihatsu zijn ontwikkeld.