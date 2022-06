Toyota Corolla technisch en optisch vernieuwd

Toyota voert een kleine facelift door bij de Corolla. We hebben het dan over andere grilletjes en nieuwe ledlampen, maar ook over een nieuw infotainmentsysteem en zelfs wijzigingen aan de aandrijflijnen.

Toyota neemt het woord ‘facelift’ zelf niet eens in de mond, en dat is misschien ook wel terecht. Het gaat meer om een update, die afhankelijk van de uitvoering toch best wat zichtbare verschillen met zich meebrengt. Bij de voordeliger versies van hatchback en stationwagen verandert er bijvoorbeeld niets aan de koplampen, maar bij duurdere uitvoeringen wel. Die uitvoeringen krijgen ook nu al andere bi-led-koplampen mee, maar die zijn nu aangepast en voorzien van een andere led-signatuur met een bredere ‘streep’.

Aan de achterlichten van hatchback en sedan wijzigt voor zover wij weten niets, maar die van de Touring Sports krijgen een andere led-indeling. Ook lijkt er hier meer rood glas te zijn gebruikt. Daarvoor moeten we echter vertrouwen op de spaarzaam aangeleverde foto's, want Toyota rept hier met geen woord over. Een wijziging die wel officieel en voor alle versies van de Corolla geldt, is die van de grille in de bumper. Die krijgt namelijk een ander gaaspatroon, al moet je goed kijken om het verschil te zien. Bij de sedan is dat makkelijker, want die had tot voor kort lamellen in deze koelopening. De afwijkende, wat minder brutale neus van de sedan blijft verder intact. In het geval van de hatchback en de sedan noteren we nog wat kleine wijzigingen voor de bumpers, zoals de nieuwe ornamenten rondom de mistlampen en onderaan de achterbumper. Toyota maakt het uiterlijk af met nieuwe kleuren en nieuwe wielen.

2 schermen

Vanbinnen verandert er ook het nodige. Zo maakt de Corolla kennis met Toyota’s nieuwe infotainmentsysteem, zoals we dat kennen uit onder meer de Yaris en C-HR. Het scherm meet nu 10,5 inch en de knoppen rondom zijn verdwenen. Bovendien is het instrumentarium nu in een volledig digitale, 12,3-inch grote versie te krijgen. Dat oogt meteen een stuk moderner dan wat hier eerst zat en biedt ook meer mogelijkheden om de boel naar wens in te delen. Toyota voegt meteen wat nieuwe functies toe aan de Corolla, zoals handige functionaliteiten via de MyT-app op je smartphone. Ook heeft Toyota de veiligheidssystemen en rijhulpjes bijgeslepen en verbeterd.

Sneller en prettiger

De Corolla blijft leverbaar als 1.8 Hybrid en 2.0 Hybrid, maar beide aandrijflijnen zijn wel aangepakt. Een krachtiger elektromotor en een nieuwe batterij zorgen er volgens Toyota voor dat de motor makkelijker presteert, de aandrijflijn natuurlijker reageert op het gaspedaal en de prestaties verbeteren. De 1.8, die toch al de populairste versie was, wordt er daarmee bepaald niet onaantrekkelijker op. Hij levert in zijn nieuwe vorm 140 pk, 18 meer dan voorheen. De 2.0 Hybrid schopte het voorheen al tot 184 pk, maar komt in nieuwe vorm tot 196 pk. Tel daarbij op dat de auto’s door de nieuwe techniek tot 18 kg lichter zijn geworden, en je weet dat de hybride-Corolla’s een stuk vlotter zijn. De 1.8 sprint nu in 9,2 tellen van 0 naar 100, 1,7 minder dan eerst. De 2.0 doet het nu in 7,5 seconden, een halve tel sneller dan in oorspronkelijke vorm.

Als alles volgens planning verloopt, verschijnt de subtiel vernieuwde Corolla begin 2023 bij de Europese dealers. Prijzen volgen ongetwijfeld in de periode daarvoor.