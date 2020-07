Toyota Corolla Sedan ook als GR Sport

Tijdens de Autosalon van Genève stelde Toyota vorig jaar de GR Sport-versies van de Corolla Hatchback en Touring Sports aan de wereld voor. Aan de afwijkende neus van de Corolla Sedan ging de uitvoering echter voorbij, maar daar komt nu verandering in. Verwacht overigens niet dat het aangedikte uiterlijk van de Corolla Sedan GR Sport zich ook daadwerkelijk vertaalt in heftige prestaties. Op het GR Sport-feestje zijn namelijk vooral optische extraatjes uitgenodigd.

Het exterieur van de Corolla Sedan GR-Sport is overgoten met een reeks zwarte accenten die het reguliere chroomwerk vervangen. Zo komen we zwarte afwerking tegen in de grille, op de zijspiegelkappen en ook de sideskirts zijn in het zwart uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de B-stijlen. Natuurlijk kan een stel zwarte Toyota-badges niet ontbreken. Toyota parkeert de Corolla Sedan GR Sport op tienspaaks lichtmetaal in de maat 18-inch, sloffen die net als het gros van de GR-extraatjes in het zwart zijn uitgevoerd. Op de achterklep plakt Toyota een subtiele zwarte achterspoiler. De Corolla Sedan GR Sport is leverbaar in acht kleuren. Één daarvan is compleet nieuw: Dynamic Grey. Voor het eerst is de Corolla Sedan, net als de Hatchback, ook met een zwart dak te krijgen.

Ook in het interieur heeft Toyota de GR Sport-kruidenmix rondgestrooid. De Corolla Sedan GR Sport krijgt speciale instaplijsten, zwarte hemelbekleding en een met geperforeerd bekleed stuurwiel. Ook is een set sportstoelen van de partij, zetels die met een combinatie van zwarte stof en wit kunstleer met rode stiksels zijn bekleed. die kleurstelling zien we trouwens ook achterin de sedan.

Op technisch vlak verandert er niets en dat betekent dat de Corolla Sedan GR Sport de 122 pk sterke 1.8 Hybrid-aandrijflijn onder de kap heeft, de enige motorisering die je in de sedanversie van de Corolla kunt krijgen. De Hatchback en Touring Sport zijn daarnaast ook met een 184 pk sterke hybride aandrijflijn te krijgen. De vanafprijs van de Corolla Sedan GR Sport maakt Toyota later bekend.