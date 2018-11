Toyota Corolla Sedan gepresenteerd

In maart dit jaar trok Toyota het doek van de twaalfde generatie Corolla, die zijn debuut als hatchback én nog met modelnaam Auris beleefde tijdens de Autosalon van Genève. Inmiddels heet de auto Corolla en heeft de hatchback gezelschap gekregen van de Touring Sports. Vandaag vult Toyota de Corolla-familie aan met deze Sedan.

De Corolla Sedan deelt zijn technische basis uiteraard met zijn hatchback- en stationbroers en dat betekent dat ook deze nieuwe vierdeurs op Toyota's modulaire TNGA-basis staat. De Corolla Sedan heeft overigens dezelfde 2,7 meter lange wielbasis als de Touring Sports, dat is 6,1 centimeter langer dan die van de hatchbackversie. Die afstand tussen de voor- en achteras is daarmee zelfs gelijk aan die van de zojuist verdwenen Avensis uit een hoger segment. Dat belooft veel voor de interieurruimte.

Toyota omschrijft de Corolla Sedan als een variant die enigszins op zichzelf staat binnen het Corolla-gamma. Dat komt onder meer tot uiting in de vormgeving van de voorkant van het model. De koplampen zijn minder excentriek vormgegeven dan die van de hatcback en Touring Sports en missen de kenmerkende 'haakjes'. Ook de voorbumper heeft een rustiger ontwerp. Aan weerszijden van het Toyota-logo lopen chroomkleurige strips richting de koplampen, die we bij de hatchback en TS niet zien. Daarnaast is de koelopening in de bumper ingevuld met horizontale sleuven en niet met gaaswerk, zoals bij de overige twee Corolla-varianten. Meer karakterverschil ontstaat aan de achterzijde. De vorm van de relatief hoog op de achterkant geplaatste achterlichten wijkt duidelijk af van die van de hatchback en Touring Sports. De lichtunits worden niet met een balkverlichting, maar met een chromen strip met elkaar verbonden.

Hybrid

In tegenstelling tot de overige twee Corolla-varianten komt deze Sedan alleen beschikbaar als 122 pk sterke 1.8 Hybrid. De hatchback en Touring Sports zijn daarnaast leverbaar met een 116 pk sterke 1.2 turbomotor en met een 180 pk sterke 2.0 hybride aandrijving. Toyota geeft een gemiddeld verbruik van 4,3/100 km. Let wel, dat is volgens de WLTP-methode.

Geen nieuwe Toyota zonder een pakket veiligheidssystemen en zodoende komt ook deze Corolla Sedan over Toyota Safety Sense te beschikken. Het pakket omvat onder andere Pre-Collision System, adaptieve cruisecontrol, lane departure alert met stuurassistentie (Lane Trace Assist), verkeersbordherkenning en automatisch grootlicht.

De complete Corolla-familie staat vanaf 23 maart 2019 bij de Nederlandse dealers. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.

Corolla-met-kont

Tegenwoordig zijn sedans in de compacte middenklasse een zeldzaamheid. Mazda heeft van de 3 een sedanversie op de prijslijst staan en Honda levert een vierdeursversie van zijn Civic. Dan hebben Audi en Mercedes-Benz respectievelijk de A3 Limousine en de A-klasse Limousine in het leveringsgamma. Ford besloot van de huidige Focus in Europa geen sedanversie meer te leveren, hoewel die auto wel beschikbaar is op de Chinese markt. Ook Opel besloot van de huidige Astra geen kofferbakvariant meer aan te bieden.

In Nederland werden de laatste Corolla's Sedan in 2010 verkocht (E140), grofweg drie jaar nadat de eerste generatie Auris zich aandiende. Momenteel is onder meer in België een Corolla Sedan (E170) leverbaar naast de uitgaande Auris. Die Corolla Sedan werd in maart 2016 nog gemoderniseerd.