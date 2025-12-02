Toyota Corolla fijngeslepen op detailniveau

Toyota wil de levensloop van zijn modellen verlengen naar negen jaar. Met de Corolla zet het daarmee al een stap in die richting. De huidige generatie Toyota Corolla is bijna zeven jaar oud, maar weet van geen ophouden. De auto profiteert in de herfst van zijn carrière namelijk nog van een handjevol nieuwigheden.

Vooropgesteld: hier is geen sprake van een facelift. Verwacht dus geen nieuwe koplampen of strakgetrokken bumpers. Wie een Toyota Corolla als GR Sport bestelt, kan voortaan een nieuwe Onyx Grey geheten matte lak op zijn auto krijgen. Storm Grey, een andere grijze lak, is ook een nieuwe toevoeging aan het kleurenpalet.

Toyota past zijn uit herwonnen materialen vervaardigde stof, genaamd Samara, uitgebreider toe in diverse uitvoeringen van de Corolla Hatchback en Corolla Touring Sports. Het volgens Toyota slijtvaste materiaal kom je onder meer tegen op de achterbank. Voor de afwerking van het stuurwiel en de automaathendel passen de Japanners nu kunstleer toe.

De Toyota Corolla is er in Nederland momenteel als Hybrid 140 en als Hybrid 180. De Toyota Corolla Hatchback kost als Hybrid 140 minimaal €32.995, de Corolla Touring Sports €34.995. Liever de Hybrid 180? Reserveer voor de Hatchback en Touring Sports dan achtereenvolgens bedragen van €40.995 en €42.995.