De Toyota Corolla Cross is in Nederland alleen maar verkrijgbaar als Hybride. In de VS verschijnt die hybridevariant nu pas, maar met een interessante twist.

We geven toe: dit is niet het belangrijkste autonieuwtje wat je deze week op AutoWeek.nl aantreft. Behalve een goede is het vandaag echter ook een erg rustige vrijdag en om te voorkomen dat uw scribent en/of uzelf in slaap valt, pakken we er even gezellig wat Amerikaans Toyota-nieuws bij. Laten we immers eerlijk zijn: die laatste kantoor-uren voor het lange paasweekend moeten zich érgens mee vullen.

Het eigenlijke nieuws van vandaag is de introductie van de Amerikaanse versie van de Toyota Corolla Cross Hybrid. De Corolla Cross was al leverbaar in de VS, maar alleen met een reguliere benzine-aandrijflijn. Die bestond uit een tweeliter met zo’n 170 pk, gekoppeld aan een CVT-automaat en naar keuze voor- of vierwielaandrijving. Qua uiterlijk lijkt deze reguliere Amerikaanse Corolla Cross (foto's 8 en 9) als twee druppels water op de in Europa geleverde Toyota Corolla Cross Hybrid, met als voornaamste verschil de in de VS verplichte ‘side markers’ in koplampen en achterlichten.

Nu wordt ook in Noord-Amerika een Corolla Cross Hybrid geïntroduceerd. Het gaat om de grofweg 200 pk sterke 2.0 Hybrid-variant die ook hier geleverd wordt, al is er ook een belangrijk verschil. Bij ons is de Corolla Cross Hybrid namelijk altijd een voorwielaandrijver, terwijl de auto in de VS altijd vierwielaandrijving krijgt. Zo mogelijk nog interessanter is echter het uiterlijk. De Amerikaanse Corolla Cross Hybrid ondescheidt zich namelijk duidelijk van zijn niet-hybride-broertje. Toyota monteert een totaal andere voorbumper, die meteen ook een andere grille betekent. Het grote, trapeziumvormige hekwerk lijkt een verdieping te zakken. Erboven is daardoor plaats voor een nieuw, grotendeels dicht paneel, opgevuld met het Toyota-logo en een kleine koelsleuf.



Als dit ‘nieuwe’ front je bekend voorkomt, is dat niet gek. Deze neus wordt namelijk ook in Japan gebruikt voor de Corolla Cross, al wordt hij daar gecombineerd met een ander logo en een unieke indeling van de koplampen. Interessant is dat Toyota er in de VS dus voor kiest om dit gladdere front voor te behouden aan de hybride, terwijl wij in Europa een hybride Toyota Corolla Cross krijgen met het ‘niet-hybride’-front. Had Toyota er wat jou betreft beter aan gedaan om de Amerikaanse hybrideneus ook hier te voeren? Aan jou de keuze!