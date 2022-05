Toyota Celica (1994) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

In sommige gevallen moet je een beetje om de ruwe randjes heen kijken om in te zien dat een auto eigenlijk nog best leuk is. Dat geldt in ieder geval voor deze Toyota Celica die wel eens strakker in de lak heeft gestaan, maar technisch mogelijk meer kan overtuigen.

Sportieve coupés hebben het vaak niet heel lastig om een liefhebber als eigenaar te vinden. Deze inmiddels 28 jaar oude Toyota Celica kreeg het ook voor elkaar, want één van de vorige eigenaren had 'm maar liefst 25 jaar in het bezit. Als dat geen liefde is! Inmiddels is de Celica echter op zoek naar een nieuw iemand die er een band mee op kan bouwen. Ongetwijfeld wordt het nu wat lastiger dan destijds, want de tand des tijds heeft enigszins vat gekregen op de Celica. Zijn ooit sprankelend gele lak is hier en daar aardig dof geworden. Dat haalt de glans er een beetje af, letterlijk en figuurlijk. Maar ach, misschien kan een handige poetser de boel wel weer wat opfleuren.

Wat liefdevolle verzorging is de auto naar ons idee wel waard, want zo'n Celica is inmiddels behoorlijk zeldzaam. Er waren er nieuw ook al niet veel van, niet in de laatste plaats omdat het vanwege zijn toch wat excentrieke uiterlijk zeker niet iedereens smaak was. Van zijn voorgangers wist Toyota er meer te slijten en ook de in 2000 verschenen opvolger deed het aanvankelijk wat beter qua verkoopcijfers. Daar zit wel direct de charme in; je rijdt iets bijzonders!

Volgens de aanbieder is de onderhoudshistorie zeer compleet, waar ongetwijfeld het 25 jaar bivakkeren bij dezelfde eigenaar aan heeft bijgedragen. Dat de auto zo lang bij dezelfde persoon was, wekt ook vertrouwen wat betreft de technische staat. Nou zit dat bij deze Celica in de basis al wel goed, maar ook een goede auto kan natuurlijk gruwelijk verpest worden. Het is overigens wel de minst spannende versie; de 116 pk sterke 1.8i. Mocht het wel wat sportiever, dan kon je tekenen voor de 2.0i GT, die met 175 pk vermogen aan de slag kon. Extreem zeldzaam en duur was de maar liefst 242 pk sterke 2.0 GT Turbo 4WD. Een razendsnel homologatiemodel voor het WRC. Maar goed, zo'n feest is het hier dus niet. Je hebt overigens met de prestaties van deze versie niet per se te klagen, al doet het uiterlijk misschien vermoeden dat-ie meer in huis heeft. 0 naar 100 km/h gaat in zo'n 10 seconden en de topsnelheid ligt op 200 km/h.

Wat moet zoiets nog kosten, vraag je je af? De aanbieder, een autobedrijf in Teuge, heeft er een prijskaartje van €3.000 op gedrukt. Dat lijkt ondanks de doffe lak geen al te gekke prijs. Je hebt in ieder geval ook nog apk tot december.