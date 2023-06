Toyota Carina II (1986) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Er zijn in de loop der jaren diverse Toyota's Carina verkocht in ons land. Zo had je simpelweg de Carina, daarna de Carina II en tenslotte de Carine E. Hier hebben we een Carina II voor ons, maar dan wel de eerste daarvan.

Denk je aan de Toyota Carina, dan denk je mogelijk in eerste instantie aan de Carina E. Niet gek, want die ligt immers nog het meest vers in het geheugen. Toch was ook zijn voorganger, de tweede Carina II, best een veelvoorkomende auto in Nederland. Een stukje zeldzamer was de eerste Carina II. Daarvan hebben we nu weer eens een exemplaar voor ons, dankzij AutoWeek-forumlid HarmenA.

Na enkele simpelweg Carina geheten Toyota's, maakten we in de eerste helft van de jaren 80 kennis met deze Carina II. Die dankte zijn naam aan het feit dat het eigenlijk een Toyota Corona was, maar Toyota die in Europa op de markt wilde brengen onder de Carina-naam. In tegenstelling tot de oudere Carina-zonder-II had deze voorwielaandrijving en moest de concurrentie hier beter de baas kunnen. Dat deed de eerste Carina II in twee vormen, als de hier gespotte liftback en als sedan. De sedanversie schitterde al eerder in deze rubriek en is zo mogelijk nog zeldzamer.

We hebben hier een Carina II voor ons zoals je 'm in zijn tijd nog best regelmatig tegenkwam. Een zilvergrijze 1.6 GL, de basismotor maar dan net even een stapje luxer uitgerust dan instapper DX. Wie wat meer pit wilde, kon voor de 1.8 met injectie gaan en voor dieselaars was er de 2.0 D nog. Met de 86 pk sterke 1.6 die deze in zijn neus heeft liggen, kon je al heel prima vooruit. Van 0 naar 100 km/h ging in 11,7 seconden en hij had een top van 175 km/h. Het belangrijkste was echter dat het een oerdegelijk blok was dat niet voor niets nog tot 2002 in tal van modellen leverbaar bleef.

De koets van deze Carina II heeft mogelijk wat meer liefde nodig gehad dan de techniek om zo oud te worden. Er lijkt in elk geval met zorg mee omgegaan te zijn, want voor een originele toch alweer 37 jaar oude auto staade Carina II er nog knap bij. Vorige maand kreeg de huidige eigenaar de sleutels in handen, die rijdt in elk geval iets (inmiddels) bijzonders!