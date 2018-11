Toyota Camry en Avalon krijgen TRD-smaken

Later deze maand opent de Los Angeles Auto Show zijn poorten en het is die autobeurs waar Toyota TRD-versies van zowel de Camry als de grotere Avalon presenteert. Deze door Toyota Racing Development onder handen genomen versies zullen geen knalharde sportsedans worden, maar worden wel als sportiefste versies van de betreffende modellen in de markt gezet.

We zien al dat de Camry en Avalon aangekleed worden met een set sportiever ogende bumpers. Daarnaast komt het tweetal in ieder geval te beschikken over een sportonderstel. Waarschijnlijk schroeft Toyota ook het vermogen van de 3,5-liter grote V6 op die het in beide auto's levert, een zescilinder die in de basis goed is voor ruim 300 pk en 360 Nm koppel. Hoewel de Camry volgend jaar ook in Nederland op de prijslijst staat, hoeven we deze TRD-versie niet te verwachten. In ons deel van de wereld komt de Camry alleen als Hybrid beschikbaar.