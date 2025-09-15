In Europa stapt Toyota langzaamaan af van het bZ-label voor volledig elektrische modellen. Hoewel het de naam van de bZ4X bij de grondige facelift van dat model intact liet, introduceerde het hier geen nieuwe bZ-modellen meer. Zo heet de Urban Cruiser niet iets als 'bZ2X' en bestaat er sinds kort iets als de elektrische C-HR+. Buiten Europa blijft de bZ-familie bestaan en wordt die al vrij omvangrijke familie almaar uitgebreid. Vooral in China, ditmaal met de Toyota bZ7.

De Toyota bZ7 is de nieuwste en grootste aanvulling aan de Chinese bZ-familie die al uit de bZ3, bZ3X, bZ5, bZ4X en bZ4X Touring bestaat. Die laatste twee zijn of komen ook in Europa beschikbaar, de eerste drie niet en de bZ7 evenmin. Toch werpen we er graag een blik op. De Toyota bZ7 is een 5,13 meter lange elektrische sedan met een sterk aflopende daklijn en een relatief korte kont. Het lijkt een liftback. maar is dat niet. De wielbasis van de elektrische Toyota bedraagt een riante 3,02 meter. De bZ7 is langer dan een Tesla Model S en is slechts iets korter dan de alleen in China leverbare verlengde BMW i5 (5,18 meter), al heeft die wel een aanzienlijk grotere wielbasis (3,11 meter). Ook krijgt de bZ7 de Audi A6 L e-tron tegenover zich. Dat is een verlengde versie van de Audi A6 e-tron,, al is die A6L e-tron in China een sedan en geen liftback zoals de A6 e-tron in Europa.

Hulp uit China

Komt de bZ7 je bekend voor? Dat kan kloppen. Al in april dit jaar konden we je de eerste foto's van de auto laten zien. Nu heeft de Chinese joint-venture GAC Toyota een nieuwe set foto's van de auto vrijgegeven. Technische informatie deelt dat samenwerkingsverband nog niet, maar dankzij wat spitwerk in de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie kunnen we je wel al het een en ander over de techniek vertellen. Daar komen de in dit artikel genoemde afmetingen overigens ook uit.

Wat we nog meer weten: de Toyota bZ7 krijgt onder meer een 281 pk sterke elektromotor van het Chinese Huawei Digital Energy Technology. Die drijft niet de achterwielen, maar de voorwielen aan. De bZ7 legt minimaal 2.105 kilo in de schaal, staat standaard op 20-inch lichtmetalen wielen en moet een snelheid van 180 km/h kunnen halen. Ook heeft het Chinese Xiaomi zich met de auto bemoeid. Zo maakt de bZ7 voor zaken als infotainment en connectiviteit gebruik van software (HarmonyOS) van die techgigant. Informatie over het accupakket hebben we vooralsnog niet, al ligt het voor de hand dat de bZ7 gebruik maakt van accu's van BYD.