Is de Toyota bZ4X je niet praktisch genoeg, maar wil je wel graag een elektrische SUV van Toyota? Dan kun je vanaf nu de aanzienlijk ruimere Toyota bZ4X Touring op je shortlist zetten. AutoWeek heeft de prijzen.

De Toyota bZ4X Touring valt het beste te omschrijven als een bZ4X met een flinke maat meer. De SUV deelt zijn basis uiteraard met de bZ4X, maar is met zijn wagenlengte van 4,83 meter aanzienlijk langer. Het scheelt 14 centimeter in de lengte, in het voordeel van de bZ4X Touring. Die extra wagenlengte levert de Toyota bZ4X Touring samen met zijn hogere en verder naar achteren lopende dak veel meer bagageruimte op. De Toyota bZ4X Touring slikt achterin 600 liter, 148 liter meer dan de bZ4X. Voor meer auto vraagt Toyota logischerwijs ook meer geld.

De vanafprijs van de Toyota bZ4X Touring bedraagt €48.995. Voor dat bedrag krijg je een als Dynamic uitgevoerde bZ4X Touring met 74,7-kWh accu en 227 pk sterke elektromotor. Die combinatie is goed voor een actieradius van 560 kilometer. Bij gelijke uitvoering kost een vergelijkbaar gemotoriseerde bZ4X €45.995. De bZ4X Touring is dus minimaal 3 mille duurder.

Hoger op het menu staat de bZ4X Touring Dynamic AWD. Die vierwielaangedreven versie heeft twee samen 380 pk sterke elektromotoren en schopt het tot een rijbereik van 505 kilometer. Die variant kost €52.995 en is daarmee €5.000 duurder dan een vergelijkbaar samengestelde bZ4X. De topversie heet Executive AWD. Ook die is 380 pk sterk, maar zit rianter in zijn spullen. Hij kost €57.995 en is daarmee ook €5.000 duurder dan een vergelijkbare bZ4X.

Prijzen Toyota bZ4X Touring - december 2025

Accu Vermogen Actieradius Vanafprijs Dynamic 74,7 kWh (71 kWh netto) 227 pk 560 kilometer €48.995 Dynamic AWD 74,7 kWh (71 kWh netto) 380 pk 505 kilometer €52.995 Executive AWD 74,7 kWh (71 kWh netto) 380 pk 505 kilometer €57.995

Uitrusting Toyota bZ4X Touring

De Dynamic-uitvoering zit al meer dan behoorlijk in zijn uitrusting. Een elektrisch bedienbare achterklep is standaard, evenals 18-inch lichtmetalen wielen, voorruitverwarming, over twee zones gescheiden klimaatregeling, adaptieve cruisecontrol, stoelverwarming voorin, een verwarmbaar stuurwiel en een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystemen. De Dynamic biedt verder een multimediascherm met navigatie en 14-inch scherm, een 7-inch digitaal instrumentarium, een warmtepomp én batterij-voorverwarming. Een 11-kW boordlader is standaard, snelladen kan met 150 kW.

De Executive-uitvoering topt de boel af met een glazen panoramadak, zwarte sierstukken in de motorkap, ruitenwissers met verwarmbare sproeikoppen, stoelverwarming achterin, beenverwarming voorin middels infrarood, een binnenspiegel met ingebouwd scherm, kunstlederen bekleding, elektrisch verstelbare stoelen voorin met geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel, stoelventilatie voorin, 20-inch lichtmetaal en een 22-kW boordlader.

De eerste exemplaren van de Toyota bZ4X Touring komen naar verwachting in april naar Nederland.