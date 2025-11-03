Toyota bZ4X als knalharde sportieveling met meer dan 400 pk

De Toyota bZ4X is sinds de facelift die de Japanners eerder dit jaar op de SUV doorvoerde tot wel 343 pk sterk. Althans, als je voor de variant met vierwielaandrijving gaat. De Toyota bZ4X klautert nu als nog veel krachtigere bZ Time Attack op het podium. Die naam zegt genoeg: dit is geen Toyota bZ4X die dagelijks aansluit in de file, maar een creatie die je op z'n staart moet trappen op het circuit of tijdens hill climbs.

De bZ Time Attack is de zoveelste speciale Toyota die het merk meeneemt naar tuning- en accessoirebeurs SEMA Show in Las Vegas. De SUV heeft een flink uitgebouwde carrosserie en is rondom volgehangen met gigantisch spoiler- en vleugelwerk. Daarbij springen de fikse achterspoiler en de minstens zo grote diffuser onderaan de bilpartij direct in het oog. Daar komt bij dat de auto ruim 15 centimeter dichter tegen het asfalt, onder meer dankzij de aanwezigheid van een schroefset. De elektromotoren zijn opgeschroefd tot 'meer dan 400 pk', de bZ4X heeft een rolkooi en staat natuurlijk op een set banden waarmee je op de openbare weg niets te zoeken hebt. Om de BBS-wielen is namelijk dik 30 centimeter breed Continental Extreme Contact Sport 02-rubber gevouwen. Wanneer Toyota de bZ Time Attack een moment gunt om te kunnen laten zien waartoe hij in staat is, is niet bekend.