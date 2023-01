Highlights

Elektrische SUV-achtige

Gebouwd op E-TNGA-platform

Bereik van zo’n 400 kilometer

Wat hybride aandrijving betreft heeft Toyota een absolute voortrekkersrol ­gespeeld. Al in 1997 introduceerden de ­Japanners met de Prius de eerste op grote schaal geproduceerde hybride personenauto ter wereld. Auto’s met hybride of plug-in ­hybride aandrijflijnen zijn in Europa niet meer uit het straatbeeld weg te denken, maar het is vooral de opmars van de EV die tegenwoordig niet meer te stoppen is. Zéker niet in West-Europa. Toyota is een van de merken die nog geen harde grens stellen aan het bestaan van auto’s met verbrandingsmotoren, onder meer omdat CEO Akio Toyoda van ­mening is dat lang niet elke automarkt klaar is om over te gaan op enkel EV’s. Het is dan ook niet voor niets dat Toyota de ontwikkeling van bijvoorbeeld auto’s met een brandstofcel (FCEV’s) bloedserieus neemt en zelfs onderzoekt of waterstof in verbrandingsmotoren kan worden gebruikt. Negeert het dan de volledig elektrische auto? Welnee. Sterker nog, het komt de komende jaren met een reeks nieuwe elektrische modellen.

Waar Hyundai zijn EV’s onder het Ioniq-label hangt, heeft Toyota daarvoor de aanduiding bZ bedacht. De bZ4X was de eerste als EV ontwikkelde Toyota die onder de bZ-paraplu werd gehangen. In de naamgeving geeft het getal de positionering in het gamma aan, de eventuele ‘X’ betekent dat je met een cross-over of SUV te maken hebt. Volkomen logisch dus dat de middelgrote elektrische sedan die Toyota in 2022 in China introduceerde luistert naar de naam bZ3. Toyota, zijn Chinese joint-venture FAW Toyota en het Chinese BYD ­ontwikkelden samen dit model, dat niet naar ­Europa komt. Wél komt Toyota daar in het ­segment van de compacte middenklassers met een elektrische SUV-achtige. Je raadt het al: die gaat vrijwel zeker bZ3X heten.

Gedurfd

Dat Toyota met een compactere elektrische hoogpotige komt, is weinig verrassend, al ­helemaal niet omdat het merk in november vorig jaar met de bZ Compact SUV Concept op een dergelijk model vooruitblikte. Dat oogde al behoorlijk productierijp en dus ­trommelden we onze digitale tekenmeester op om een voorstelling van de definitieve ­versie te maken. De bZ3X wordt een cross-over met een relatief sterk aflopende daklijn, die Toyota combineert met een opvallend ­oplopende schouderlijn bij het achterportier. Net als bij de nieuwe Prius – en de C-HR – zit de handgreep van de achterdeuren verstopt in de C-stijlen. Van­voren is de bZ3X onmiskenbaar een Toyota. Voorop heeft de bZ Compact SUV Concept de inmiddels bekende C-vormige koplampen die helemaal Toyota-nieuwe stijl zijn. Deze designtaal is overigens niet voorbehouden aan de bZ-lijn, de Prius heeft namelijk voorop een soort­gelijk design. Ook bij het tekenen van de hoekige achterzijde hebben Toyota’s ont­werpers zich van een brutale kant laten zien. We zien platte, strakke achterlichten en een vrij vlak liggende achterruit met erboven een dakspoiler met twee langere delen.

Terwijl Toyota in het exterieur van de bZ3X dus een paar designgeintjes toepast, is het ­binnenste naar verwachting minimalistisch van ­opzet. Reken op een werkplek die weinig meer omvat dan een digitaal instrumen­tarium, een infotainmentscherm en een ­handjevol knoppen.

Volle bak

Het leveringsgamma van Toyota begint ­inmiddels behoorlijk vol te lopen. Zo heeft het merk een stel SUV’s en cross-overs die wat plaatsing betreft vrij dicht op elkaar ­zitten. Een stap boven de Yaris Cross staat de excentrieke Toyota C-HR, een model op ‘Corolla-basis’ met de Corolla Cross als ­minder uitgesproken alternatief. De Toyota bZ3X is straks het elektrische alternatief voor de komende nieuwe (tweede) generatie C-HR en Corolla Cross.

Hij krijgt een lengte van 4,55 meter. Ter ­vergelijking: de nieuwe C-HR strekt zich straks uit over 4,37 meter, de Corolla Cross meet bijna 4,5 meter. Onderhuids komen we uiteraard een variant van Toyota’s modulaire E-TNGA-basis tegen. Reken op een elektrisch rijbereik van zo’n 400 kilometer, al kan Toyota daar zowel boven als onder gaan ­zitten door verschillende accupakketten en elektromotoren te voeren. Kijk niet gek op als het accupakket van de bZ3X evenals dat van de Chinese bZ3 afkomstig is van BYD. De Chinese fabrikant levert zijn zogenoemde Blade Battery al in de Tang, Han én zijn elektrische SUV Atto 3. In die laatste is het pakket 60 kWh groot.

Zoals gezegd heeft Toyota – als we de Mirai even vergeten – momenteel slechts één ­volledig elektrische auto op de menukaart. In 2026 moeten dat er zes zijn. Gezien het belang van de compacte middenklassers en de populariteit van SUV-achtigen en cross-overs doet Toyota er slim aan vaart achter de ontwikkeling van de bZ3X te zetten.