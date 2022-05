Toyota bZ SDN: vanuit alle hoeken

Toyota kieperde eind vorig jaar een tot de rand toe met studiemodellen gevulde emmer leeg. Het merk liet maar liefst 15 concept-cars zien, een uitgebreide reeks designtechnische vooruitblikken op onder meer elektrische cross-overs in diverse soorten en maten, een elektrische pick-up en een elektrische sportauto. Naast een voorbode van een elektrische stadsauto liet Toyota ook de bZ SDN zien, een concept-car die in grote lijnen liet zien wat je van een elektrische sedan van het merk kunt verwachten. Van die bZ SDN liet Toyota helaas maar weinig beeldmateriaal zien. AutoWeek heeft de patentplaten van de bZ SDN op weten te duiken en dus kunnen we je die elektrische sedan die vanuit alle hoeken laten zien.

De bZ SDN op deze patentplaten is minder gedetailleerd uitgevoerd dan de bZ SDN die Toyota daadwerkelijk liet zien. Zo heeft de auto een ietwat kaler front, geen zijspiegels en is de invulling van de verlichting minder concreet. Ook ontbreken zaken als zichtbare - maar verzonken - portiergrepen en een laadklep. Toch zijn deze patenttekeningen interessant, ze laten namelijk een kant van de bZ SDN zien die Toyota zelf nog niet heeft belicht: de achterkant.

De Toyota bZ SDN, die op deze patentplaten overigens ook op andere wielen staat, krijgt een bilpartij die duidelijke overeenkomsten vertoont met het enige échte bZ-model van Toyota: de bZ4X. Zo komt de achterlichtpartij min of meer overeen, compleet met uitlopertjes die de hoeken van de auto omlopen en een horizontale balk die de units met elkaar verbindt. Het zwarte sierdeel dat de lichtunits bij de bZ4X optisch naar beneden toe verlengen ontbreekt echter. Daarnaast wordt de kentekenplaat in een klein kentekenvak gehuisvest. Opvallend is de vormgeving van de D-stijl, die is namelijk deels in het zwart uitgevoerd, al sluit het zwarte deel niet aan bij de achterruit. Het gros van de eind vorig jaar getoonde studiemodellen had C-vormige koplampen, kijk niet gek als dergelijke verlichting het nieuwe familiegezicht van Toyota gaat bepalen.

Niet geheel onbelangrijk: het ontwerp van de bZ SDN zoals je hem op deze foto's ziet is recentelijk in de Europese Unie geregistreerd. Dat biedt de sedanliefhebber mogelijk enige hoop dat de uiteindelijk van de concept-car afgeleide productieversie - die waarschijnlijk een andere naam krijgt - ook hier op de markt komt. Reken in dat geval op e-TNGA-techniek, al zijn er van de bZ SDN nog geen technische specificaties beschikbaar.