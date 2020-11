Toyota breidt uit met elektrische Proace Verso Electric

Naast de elektrisch aangedreven PSA-drieling Citroën ë-Jumpy, Peugeot e-Expert en Opel Vivaro-e is er natuurlijk nog een vierde broertje: de Toyota Proace Electric. Van de Citroën, Peugeot en Opel zijn inmiddels ook de personenvarianten van een elektrische aandrijflijn voorzien en nu volgt Toyota. De keuze bestaat uit de Proace Shuttle Electric of de luxer uitgeruste Proace Verso. In allebei de gevallen komt de aandrijving van de bekende 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor. Die put z'n kracht uit een accupakket met een capaciteit van 50 kWh of 75 kWh. Met die eerste komt hij 230 km ver (WLTP), het grootste accupakket levert een actieradius van 330 km op. In circa 10 minuten laad je aan de snellader 100 km bereik bij. De topsnelheid is begrensd op 130 km/h.

Tot zover geen grote verrassingen. Het belangrijkste verschil met de reguliere Proace Electric is natuurlijk wat er binnenin gebeurt. In de Proace Verso Electric tref je acht zitplaatsen. Twee voorin, gevolgd door twee zitrijen met drie plaatsen per rij. De Proace Shuttle heeft op voorin nog een plaats extra. Met alle stoelen omhoog heb je 280 liter bagageruimte bij de Compact, 640 liter bij de Medium of 1.060 bij de Long. Wie meer ruimte nodig heeft, kan de stoelen platleggen. De stoel op de tweede zitrij bij de deur kan in z'n geheel naar voren geklapt worden om de instap naar de derde zitrij te vergemakkelijken.

Standaard beschikken de Shuttle en Verso over een 7-inch multimediascherm waarop Android Auto en Apple Carplay werken, stoelverwarming, DAB+-radio en automatisch inklapbare buitenspiegels. Optioneel zijn zaken als automatische airconditioning en satellietnavigatie. De prijzen beginnen bij €34.795 exclusief btw voor de Shuttle Electric. In maart 2021 begint de levering.