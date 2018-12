Toyota Boshoku presenteert interieurconcept op CES

Toyota Boshoku presenteert onder de eigen naam, en dus eens niet als achtergrondspeler voor Toyota zelf, interieurconcept Aces op CES. Aces staat voor Active Comfort Enganging Space en betekent dat het toekomstige interieur daadwerkelijk een actieve rol heeft bij het comfortabel, maar ook wakker houden van de bestuurder. Het interieur is bedoeld, hoe kan het ook anders, voor in een grotendeels autonoom voertuig. In plaats van volledige autonomie heeft Boshoku echter gekozen voor autonomie van Level 4, en dus is er gewoon een stuurwiel aanwezig.

Het Aces-interieur zou in staat zijn om de gemoedstoestand en lichamelijke conditie van z’n inzittenden te detecteren en onder meer de climate control, zithouding en sfeer daarop aan te passen. De stoelen stellen zich dus automatisch in op basis van het postuur van de inzittenden, terwijl zaken als sfeerverlichting en muziek zichzelf instellen op basis van de rijstijl van de bestuurder, de snelheid, de stemming aan boord en – jawel – de kleur van de lucht. Wie achter het stuur in slaap dreigt te vallen, wordt automatisch wakker geschud met alle middelen die Aces tot z’n beschikking heeft.

Moox

Toyota Boshoku presenteert ook de Moox op de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Moox is een combinatie van de woorden Mobile en Box en jawel, hier komt volledige Level 5-autonomie om de hoek kijken. Besturingselementen ontbreken dan ook volledig en het interieur is niet op de rijrichting georiënteerd. In plaats daarvan zijn de stoelen volledig flexibel in te delen. Uiteraard is Moox met name ontwikkeld met het oog op gedeeld vervoer, dus meer een mobiliteitsconcept dan een auto.